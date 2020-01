В китайском Ухане планируют построить вторую больницу для заразившихся коронавирусом

В китайском городе Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса 2019-nCoV, намерены построить еще одну больницу для инфицированных. Об этом 24 января в Twitter сообщила газета «Жэньминь Жибао».

Медучреждение будет рассчитано на 1,3 тыс. коек, оно будет напоминать больницу, построенную в 2003 году за семь дней в Пекине для больных вирусом атипичной пневмонии.

Строительство в Ухане планируют завершить до февраля.

Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with #nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC

— People’s Daily, China (@PDChina) January 24, 2020

Первую больницу для инфицированных власти Китая планируют построить в Ухане за шесть дней.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 25 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 41 человек.

Единичные случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Японии, Вьетнаме, Саудовской Аравии, а также в США и Франции.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Власти Китая из-за распространения вируса ввели ограничения на выезд из 14 городов страны. 24 января стало известно, что в Шанхае удалось вылечить от пневмонии первую пациентку, инфицированную новым коронавирусом.

В Украине 24 января выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая, однако в двух случаях это не подтвердилось, а еще один продолжают исследовать, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

