CNN среди демократов нашел «полезных идиотов» для России

Линия Демократической партии США в отношении президента страны Дональда Трампа подрывают доверие к демократическому строю Америки куда больше, чем любые действия нынешнего американского лидера, пишет обозреватель Скотт Дженнингс в статье, опубликованной на сайте телеканала CNN.

Об этом Дженнингс написал, комментируя «громогласное» заявление влиятельного конгрессмена-демократа Адама Шиффа, который заранее усомнился в легитимности предстоящих в этом году выборов президента США. Шифф заявил, что Трамп якобы «вновь может одержать нечестную победу», передает ИноТВ.

Как отмечает обозреватель CNN, слова Шиффа глубоко потрясли многих сенаторов-республиканцев и его лично. Дженнингс пишет, что когда «член Конгресса, стоя за трибуной Сената, уже сейчас, еще до того, как был заполнен хоть один избирательный бюллетень, объявляет выборы 2020 года нелегитимными», это удовлетворяет якобы имеющемуся у РФ желанию «сеять раздор и недоверие». Он напомнил, что согласно результатам проведенного в США расследования, целью будто бы произошедшего «вмешательства» Москвы в избирательный процесс в США был «подрыв доверия общества к демократии».

Автор статьи подчеркнул, что демократ уничтожает авторитет политических институтов США, «начисто отказываясь признавать легитимность» Трампа. Кроме того, демократы подрывают доверие к администрации президента в целом, подчеркнул он.

В словах Шиффа «сочится неверие демократов, которые убеждены, что столпы американской демократии, стоявшие словно непоколебимые скалы в наполненном бурями мире почти 250 лет, рухнули в ту ночь, когда избрали Трампа, и их нельзя будет восстановить, если его не изгонят из публичного пространства», отмечает Дженнингс.

По словам автора статьи, одна из двух главных партий США по существу заявляет американцам, что демократический строй в стране больше не работает. В результате поведение Шиффа становится в разы опаснее любых его предсказаний по поводу того, что якобы может сделать Трамп, подчеркивает автор публикации.

«Будь я злобным комментатором, я бы теперь поспешно пришел к выводу о том, что Шифф – агент России. Но это неправда, и нам всем следовало бы вести себя поаккуратнее и не лепить на соотечественников подобные ярлыки», – говорится в статье. При этом, по словам автора публикации, демократ выступает в качестве «полезного идиота» РФ и пляшет под ее дудку.

Чтобы защитить легитимность американской демократии, и демократам, и республиканцам следует прекратить отрицать легитимность лидеров, победивших на законных выборов, заключает обозреватель CNN.

Ранее США заранее пожаловались на «вмешательство» РФ в выборы–2020.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес РФ в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отечественная теле-и радиоведущая, экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня внезапно пропала из Instagram после поездки в Перу. Поклонники знаменитости обеспокоены данным фактом, тем более, что одной в из последних публикаций перед исчезновением она рассказывала о планах посетить джунгли, где до сих пор есть племена каннибалов. Зимние каникулы Виктория Боня проводила в постоянных путешествиях, в соцсети […]