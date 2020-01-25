Мнение: В Крыму арестован украинский террорист

В Крыму арестовали украинского террориста, который оборудовал схроны со взрывчаткой.

«ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг»

Плюс про подготовку "марша на Крым".

«Поясню, что такая акция возможна, так как схема подобных провокаций уже отработана. Соответствующие специалисты из стран НАТО (прежде всего, инструкторы из США) будут руководить этой акцией.

Идея провокации состоит в том, что общественность в лице представителей «угнетаемого» этноса (женщины с детьми и старики) пойдут маршем (без оружия) на пограничные посты.

Дело в том, что по законам Украины пограничные посты России на Чонгаре незаконны, поэтому граждане Украины имеют право свободно передвигаться между Крымом и Херсонской областью.

Но вместе с женщинами и детьми пойдут специально подготовленные боевики, которые будут громить посты и нападать на наших пограничников.

Когда же российские пограничники попытаются прекратить все эти безобразия, подставят женщин и детей. Все это будет освещаться в прямом эфире украинскими и западными СМИ.

Непосредственно на месте курировать операцию будут сотрудники СБУ, а их заокеанские коллеги будут осуществлять общее проведение мероприятий.

Я не исключаю того, что в ходе беспорядков на границе уже запланирована гибель одного или двух участников акции.

Хотелось бы также отметить, что эта операция двойного действия. С одной стороны, она направлена против России, а с другой — против Зеленского, который пытается, пока весьма неудачно, отмежеваться от наиболее отмороженных националистов, тесно связанных с откровенным криминалом.

Словом, обстановка очень тревожная, но надеюсь, что наши дипломаты и правоохранительные органы смогут купировать эту операцию по своим закрытым каналам»

https://ruinformer.com/page/chto-stoit-za-marshem-na-krym-iz-ukrainy — цинк

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отечественная теле-и радиоведущая, экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня внезапно пропала из Instagram после поездки в Перу. Поклонники знаменитости обеспокоены данным фактом, тем более, что одной в из последних публикаций перед исчезновением она рассказывала о планах посетить джунгли, где до сих пор есть племена каннибалов. Зимние каникулы Виктория Боня проводила в постоянных путешествиях, в соцсети […]