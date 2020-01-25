В Петербурге экс-главу «Метростроя» перевели под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения бывшему главе ОАО «Метрострой» Николаю Александрову, который ранее был арестован по делу о растрате.
«Мера пресечения изменена на домашний арест», – сообщили в объединенной пресс-службе судов города, передает ТАСС.
Напомним, о задержании Александрова стало известно в декабре 2019 года.
До этого сообщалось, что в начале 2019 года власти Санкт-Петербурга заявили о расторжении контрактов на строительство трех линий метро с ОАО «Метрострой» на общую сумму в 92,3 млрд рублей, так как компания не справлялась с обязательствами даже при условии докапитализации.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Отечественная теле-и радиоведущая, экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня внезапно пропала из Instagram после поездки в Перу. Поклонники знаменитости обеспокоены данным фактом, тем более, что одной в из последних публикаций перед исчезновением она рассказывала о планах посетить джунгли, где до сих пор есть племена каннибалов. Зимние каникулы Виктория Боня проводила в постоянных путешествиях, в соцсети […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ученые рассказали о превращении коклюша в супербактерию / 17 января
- «Купаемся голенькие»: народ разинул рот от отдыха певицы Елки с подругами / 13 января
- Щелочная диета поможет подготовить организм человека к новогодним праздникам / 29 ноября
- AMD презентовала на CES 2020 технологию FreeSync Premium для геймерских мониторов / 9 января
- «Стоит ли вообще выпускать программу с 99% лжи?»: Андрей Разин высказался о телевизионных шоу / 26 декабря
- В Нижегородской области появился баннер с изображением Сталина и надписью «I’ll be back» / 23 декабря
- Рост цен, налоги, кредиты и цифровизация: Как изменится жизнь россиян с 1 декабря / 25 ноября
- Гарри Галкин назвал «Осторожно, листопад!» любимой песней в исполнении матери / 17 декабря