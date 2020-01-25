В Петербурге экс-главу «Метростроя» перевели под домашний арест

25.01.2020, 17:37, Новости дня

Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения бывшему главе ОАО «Метрострой» Николаю Александрову, который ранее был арестован по делу о растрате.

«Мера пресечения изменена на домашний арест», – сообщили в объединенной пресс-службе судов города, передает ТАСС.

Напомним, о задержании Александрова стало известно в декабре 2019 года.

До этого сообщалось, что в начале 2019 года власти Санкт-Петербурга заявили о расторжении контрактов на строительство трех линий метро с ОАО «Метрострой» на общую сумму в 92,3 млрд рублей, так как компания не справлялась с обязательствами даже при условии докапитализации.



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