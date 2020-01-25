Кавказ.Реалии: В Чечне 25 человек задержали за коллаж с Кадыровым

В нескольких населенных пунктах Чечни 24 января прошли задержания в связи с распространением фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника.
Как сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на неназванный источник, всего в республике было задержано не менее 25 человек. Среди них есть подростки школьного возраста, самому старшему — 62.
По словам собеседника издания, среди задержанных были как отправители коллажа, так и получатели. Всех отвезли в отдел полиции по Шалинскому району и оставили на ночь. Протоколы на них не составили. Источник рассказал также, что задержанных избивают.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Госдеп США заявил, что начинает эвакуацию сотрудников консульства из китайского города Ухань в Сан-Франциско в связи с распространением нового типа коронавируса. Также из Ухани вывезут некоторых частных лиц – граждан США. Приоритет отдадут тем, кто подвержен большему риску заражения. Рейс в Сан-Франциско отправится 28 января, передает RT. По последним данным, в Китае новым типом коронавируса […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Бурная половая жизнь 14-летней петербурженки привлекла внимание полиции / 19 января
- Нацполиция Украины: подозреваемый в убийстве Окуевой – уроженец Дагестана. Его подозревают еще в 2 убийствах / 13 января
- Нарышкин рассказал о роли разведки в добыче сведений о ядерном оружии США / 23 декабря
- Финансист Козак: Гривна слишком быстро укрепляет позиции. Оптимальным сейчас был бы курс 26 грн/$ / 27 ноября
- В Польше задержали подозреваемых в нападении на 19-летнего украинца / 25 ноября
- Представитель МИД Китая сравнила Помпео со сварливой бабкой / 3 декабря
- Раскрыто отличие Huawei P40, P40 Pro и P40 Plus / 5 января
- El Periódico — Гуаидо вернул контроль над парламентом и вновь принёс присягу / 8 января