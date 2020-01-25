Кавказ.Реалии: В Чечне 25 человек задержали за коллаж с Кадыровым

В нескольких населенных пунктах Чечни 24 января прошли задержания в связи с распространением фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника.

Как сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на неназванный источник, всего в республике было задержано не менее 25 человек. Среди них есть подростки школьного возраста, самому старшему — 62.

По словам собеседника издания, среди задержанных были как отправители коллажа, так и получатели. Всех отвезли в отдел полиции по Шалинскому району и оставили на ночь. Протоколы на них не составили. Источник рассказал также, что задержанных избивают.

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