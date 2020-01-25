Число погибших при пожаре в Томской области возросло до 12 человек

Число погибших в результате пожара в Томской области РФ 21 января возросло до 12.

Как сообщает Радио Азаттык со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, тело еще одного человека было найдено в сгоревшем помещении, где жили трудовые мигранты.

11 из 12 погибших — граждане Узбекистана, еще одна погибшая — гражданка РФ.

Пожар произошел в поселке Причулымский, в одноэтажном деревянном строении. Власти Томской области заявили, что здание было производственным помещением и «не было предназначено для проживания людей».

Лесопилку арендовала китайская компания ООО «Грин Вуд», известно, что на предприятии работали граждане КНР, Узбекистана и других стран. По данным издания Тайга.Инфо, ООО «Грин Вуд» принадлежит гражданину Китая Цангую Ма, зарегистрированному в Томской области. Гендиректор компании – Аньни Сунь – имеет новосибирский ИНН. Все погибшие граждане Узбекистана имели патенты на работу в России, подтвердили в региональном МЧС.

Следственный комитет России заявил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, причины пожара устанавливаются.

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