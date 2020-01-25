«Самой лучшей в мире мамочке»: Анастасия Волочкова показала подаренную дочерью картину

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram продемонстрировала подарок ко дню рождения от дочери Ариадны. Девочка написала картину, а на обратной стороне сделала подпись: «Самой лучшей в мире мамочке».
На фото, опубликованном Анастасией Волочковой в соцсети, запечатлена 14-летняя Ариадна, нежно обнимающая именитую мать. Сама балерина держит в руках картину, в подписи к посту поделившись с подписчиками, что этот собственноручно написанный холст она получила в день рождения от дочери. Волочкова констатировала, что такие презенты получать особенно приятно, если они сделаны с любовью детьми, достижениями которых всегда гордятся их родители.
На обратной стороне картины Ариадна написала матери поздравление с днём рождения, добавив, что очень её любит. Заметим, что девочка большую часть времени проводит в доме отца, бизнесмена Игоря Вдовина, но сама Волочкова объясняет этот факт не сложными взаимоотношениями с дочерью, а «удобством». Так как балерина постоянно живёт в Новой Риге, то Ариадне приходится долго добираться до школы, поэтому она в будние дни находится в столичной квартире Вдовина, а выходные часто проводит в доме матери.
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