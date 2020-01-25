Юлия Высоцкая в первый раз показала повзрослевшего сына

25.01.2020, 17:21, Разное

Юлия Высоцкая в первый раз показала в Instragram повзрослевшего сына. Тревога по случаю «пропажи» 16-летнего юноши оказалась ложной.
Многие поклонники творчества знаменитой телеведущей последний раз видели сына Высоцкой от Андрея Кончаловского еще совсем маленьким, когда он появлялся на кухне у мамы во время её передачи «Едим дома». Актриса не стремится знакомить своих подписчиков с подробностями семейной жизни, а тем более с детскими фотографиями. Этому правилу она следовала и до сих пор. Однако неординарная ситуация, которая произошла на прошлой неделе, вынудила знаменитость нарушить установленную традицию.

К счастью, тревога родителей в связи с поздним возвращением домой сына оказалась просто стечением обстоятельств. Чувства Юлии Высоцкой и её мужа понятны многим родителям взрослеющих детей. Задержавшийся на вечеринке Петр Кончаловский не стал будить близких и отправился спать в гостевой домик. В тот момент, когда обеспокоенные его отсутствием, они звонили в полицию, юноша спал в счастливом неведении. Понять их переживания он сможет только тогда, когда испытает это чувство на собственном опыте. Увидев на снимке серьезного и совсем уже взрослого продолжателя рода Кончаловских, поклонники вздохнули с облегчением.



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