CNN — подорвать авторитет американской демократии Путину помогают сами демократы

Влиятельный конгрессмен-демократ Адам Шифф позволил себе заранее усомниться в легитимности выборов 2020 года, заявив, что если в них сможет принять участие Дональд Трамп, он вновь сможет одержать нечестную победу, пишет сайт CNN. Как полагает обозреватель канала Скотт Дженнингс, подобные речи, как и линия демократов в отношении Трампа в целом, подрывают доверие к демократическому строю Америки куда больше, чем любые действия американского президента.



Reuters

Член Палаты представителей США от Демократической партии Адам Шифф, выступая на этой неделе в американском Сенате с речью в поддержку отстранения президента Дональда Трампа, «на глазах у всего американского народа закончил начатое российским президентом Владимиром Путиным», пишет внештатный обозреватель CNN на сайте канала. «Вопрос о преступных деяниях президента нельзя решать посредством голосования на выборах, ибо мы не можем знать наверняка, что эти выборы будут честными», — «громогласно» заявил Шифф во время своего выступления.



Как отмечает обозреватель CNN, слова Шиффа глубоко потрясли многих сенаторов-республиканцев и его лично — ведь ни для кого в США не секрет, что российское «вмешательство» в ход выборов 2016 года, согласно выводам американского разведывательного сообщества и сенаторов, предназначалось для «подрыва доверия общества к демократии». «И когда высокопоставленный член Конгресса, стоя за трибуной Сената, уже сейчас, ещё до того, как был заполнен хоть один избирательный бюллетень, объявляет выборы 2020 года нелегитимными — может ли хоть что-то сильнее удовлетворять желание Путина сеять раздор и недоверие? — пишет Дженнингс. — Лучшего финала для своей операции не смог бы выдумать и сам российский президент».

По мнению Дженнигса, Шифф регулярно критикует республиканцев за то, что они продолжают поддерживать Трампа, заявляя, что президент уничтожает авторитет политических институтов США, однако на самом деле это делают сам Шифф и его соратники, которые, «начисто отказываясь признавать легитимность» Трампа, подрывают доверие к администрации президента в целом. В докладе спецпрокурора минюста США Роберта Мюллера по итогам «российского дела» прямым текстом утверждалось, что следствие не установило факта «сговора» между предвыборным штабом Трампа и российским правительством — несмотря на все заверения Шиффа, который до публикации доклада обещал, что в нём будут представлены доказательства такого сговора; тем не менее, Шифф продолжил и дальше «поддерживать миф демократов о том, что выборы 2016 года были обманом выиграны Трампом при поддержке иностранных властей», подчёркивает автор.

Большинство республиканцев не поддерживали Трампа, а лидеры партии «сопротивлялись» ему до последнего, даже во время предвыборной кампании — однако, когда ему удалось «одолеть истеблишмент» и стать президентом, Республиканская партия «подчинилась воле избирателей» и в конечном счёте признала победу неугодного им кандидата, напоминает обозреватель CNN. Демократы же — как это в очередной раз показали заявления Шиффа на этой неделе, — продолжают идти своим прежним курсом, «упорно отказываясь признавать легитимность человека, которого они презирают», отмечает журналист. Шифф в сущности утверждает, что политическая система Америки «дала осечку — и даст её снова, если ровно одному человеку позволят и дальше существовать внутри этой системы», констатирует автор.

В словах Шиффа «сочится неверие демократов, которые убеждены, что столпы американской демократии, стоявшие словно непоколебимые скалы в наполненном бурями мире почти 250 лет, рухнули в ту ночь, когда избрали Трампа, и их нельзя будет восстановить, если его не изгонят из публичного пространства», полагает Дженнингс. «Они, судя по всему, хотят сказать, что для уничтожения всей веры в демократию, рождённую гениальными умами Джеймса Мэдисона, Томаса Джефферсона, Александра Гамильтона и Джона Адамса, достаточно лишь одного человека», — пишет он.

Выходит, что одна из двух главных партий США по существу заявляет американцам, что их демократический строй больше не работает — при том, что страна находится на пороге выборов, которые, по мнению большинства экспертов, станут рекордными в плане явки, заключает Дженнингс. Вместе с тем, поведение Шиффа в разы опаснее любых его предсказаний по поводу того, что может сделать Трамп — ведь он «исполняет желание Путина», убеждён журналист. «В этот раз Путину не понадобится даже покупать крохотную партию рекламы в Facebook, ведь у него теперь есть Шифф», — иронизирует обозреватель CNN.

«Будь я злобным комментатором, я бы теперь поспешно пришёл к выводу о том, что Шифф — агент России. Но это неправда, и нам всем следовало бы вести себя поаккуратнее и не лепить на соотечественников подобные ярлыки. Вместе с тем, Шифф в данном случае выступает в качестве «полезного идиота» и сам того не ведая пляшет под дудку Путина», — убеждён Дженнингс. Чтобы защитить легитимность американской демократии, и демократам, и республиканцам следует прекратить отрицать легитимность лидеров, победивших на законных выборов, и если это понимает даже Трамп, который в конечном счёте признал, что его предшественник Барак Обама родился в США и был законным президентом, то это стоило бы осознать и Адаму Шиффу, подытоживает журналист.

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