Мнение: Почему КНДР обгоняет Россию, саудовские хакеры и причины успеха Омана

1. «Лента.ру» решила потроллить Россию, напрямую сравнив наш экономический рост с северокорейским, и намекнув, что «лучшая Корея» растёт быстрее России. Причины, по которым в КНДР экономика за прошлый год росла немного быстрее, чем в России, журналисты Ленты в своей статье напрямую не разбирают:

https://lenta.ru/news/2020/01/20/kndr_top/

Рост ВВП Северной Кореи в 2019 году составил 1,8 процента, а в 2020-м и 2021-м, согласно прогнозам, он достигнет уровня 2,2 и 2,8 процента соответственно. Об этом со ссылкой на южнокорейский телеканал KBS сообщает ТАСС.

В прошлом году, по оценкам экспертов, российская экономика выросла на 1-1,1 процента, хотя, в частности, S&P называет предварительные цифры в 1,3 процента.

Сейчас, как вы знаете, так модно: коммунисты потихоньку заняли нишу, которую занимали прозападные либералы примерно 10-20 лет назад. Если раньше было принято вздыхать на тему «а вот на Западе тротуары с мылом моют», то сейчас по радио ведущие пускают реплики в духе «авиабилет на море из Свердловска стоил 3 рубля при зарплате в 160 рублей».

Так вот, по поводу экономического роста КНДР: неужели перед нами наглядный триумф коммунизма сталинского образца над современным российским капитализмом?

Пока что нет – фанатам левых идей рано радоваться. В статье всё-таки приводится скрытое объяснение северокорейского роста – хорошо понятное, однако, знакомым с макроэкономикой людям:

В 2017-м и 2018-м годах экономика Северной Кореи падала на 3,5 и 4,2 процента. Также KBS уточняет, что потребительские цены в стране растут быстрее, чем ВВП.

Естественно, что после двухлетнего провала из-за санкций в связи ракетно-ядерными испытаниями в КНДР рано или поздно должен был начаться экономический отскок и восстановительный рост ВВП.

Кроме того, нужно учесть, что население Северной Корее растёт, что стимулирует расширение экономики, а сама экономика в стране настолько отсталая, что можно говорить о быстром росте с низкого старта. 1,8% в таких условиях (даже несмотря на санкции) – это далеко не та цифра, которой можно всерьёз хвастаться.

2. Британские СМИ сообщают, что саудовские хакеры атаковали США. Их жертвой стал не кто-нибудь, а самый богатый человек в мире, причём в атаке на него принял участие фактический правитель Саудовской Аравии:

https://lenta.ru/news/2020/01/22/vzlom/

Мобильный телефон главы американской компании Amazon, ультрабогача Джеффа Безоса оказался взломан после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отправил ему сообщение с вредоносным файлом в WhatsApp. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с результатами криминалистического исследования телефона миллиардера.

Издание уточняет, что шпионская программа могла попасть на телефон Безоса в мае 2018 года черед видеофайл, который ему прислал саудовский принц. После этого, по данным источников, с гаджета бизнесмена было скачано огромное количество файлов.

В марте 2019 года частный консультант Гэвин де Бекер заявил о взломе телефона Безоса хакерами, работавшими на Саудовскую Аравию. По его словам, саудовское правительство хотело навредить Безосу после того, как принадлежащая ему газета The Washington Post стала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашкуджи.

США уже несколько лет трепещат перед русскими хакерами и делают много шуму из тщетной борьбы с ними. Однако реальные кибератаки со стороны российского государства на американцев так никто и не доказал. Тем не менее, американские политики и СМИ продолжают наперебой кричать о российской угрозе и коварном Путине.

А вот саудитам можно жестоко убивать журналистов и взламывать американских миллиардеров. США закрывают на это глаза, причём не только потому, что Саудовская Аравия нужна им как региональный союзник, но и потому, что факты в принципе мало кого интересуют в Америке — вся история с вмешательством России в выборы изначально была придумана исключительно в целях антитрамповского пиара.

3. Пара интересных комментариев из поста про Оман:

https://olegmakarenko.ru/1769538.html?thread=724046658#t724046658

097mcn: С Оманом всё намного проще. Его интересы ограничиваются лишь территорией Омана. Оманцев не выдавливают из Саудовской Аравии и Эмиратов (если они там вообще есть), у Омана не идут нефте- и газопроводы через враждебно настроенные соседние страны. Оман не лишают доступа на мировые рынки (потому что он мало что производит).

Ну и местным жителям с лихвой хватает доходов от экспорта даже после уплаты нефтяной ренты всем заинтересованным сторонам (монархи + нефтяники + США + «ротшильды»). В России же раньше нефть воровали так, что народу мало что оставалось.

Население Омана – 4.6 млн человек. Местных 56% – это 2.5 млн человек. Ежедневная добыча – 1 млн баррелей.

Россия – добыча 10 млн баррелей, население 146 млн. Да, по распределению добычи в расчете на граждан примерно в 5 раз разница.

При этом Оман почти всю нефть сразу отправляет на экспорт, а РФ половину перерабатывает.

vanitas_vanit: Довелось бывать в Омане несколько раз в командировках (в последний раз в 2011 году правда) – там действительно классно. Была бы страна отличным местом для отдыха, если бы не дороговизна. Могу дополнить насчёт прогресса страны: в момент прихода к власти султана Кабуса в стране было 8 км дорог с твёрдым покрытием, одна больница на 12 коек и одна школа для мальчиков. Спустя всего 25 лет там были отличные дороги, отличная медицина и отличное образование.

Правда демократии там не было – от слова «совсем». Была абсолютная монархия, причём султан совмещал в своём лице ипостаси главы государства и религиозного лидера – благодаря чему и удалось безболезненно внедрить «вольнодумские» нормы в исламской стране. По мере возрастания образованности населения султан постепенно вводил демократические институты: сначала на местном уровне, а затем и общенациональный парламент. Экономика росла за счёт труда иностранных специалистов, но большое внимание уделялось взращиванию и воспитанию собственных кадров во всех областях. Поощрялся также и труд подданных султана: прожиточный минимум обеспечивался всем, но вот чтобы, например, иметь возможность построить свой дом, надо было обязательно работать.

Одним из потрясений в Омане для меня было зрелище супермаркета, где ряды касс не отделяли торговых зал от входа в магазин. То есть входишь (причём один раз я входил с большой сумкой) и сразу оказываешься среди полок с товарами. Набираешь в корзину – идёшь в угол, где кассы, расплачиваться. Воровства явно не опасались – во всяком случае в заметных масштабах. Правда большие супермаркеты там всё же устроены по привычной схеме. Там нет небоскрёбов, как в Дубае: всё относительно небольшое и компактное. Но есть банк с золотыми воротами (правда, вроде как, всё же позолоченными, а не из чистого золота). Везде поражает чистота и ухоженность.

Источник: Место для дискуссий

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