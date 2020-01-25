Прояснилась ситуация с россиянами в закрытом из-за коронавируса Ухане

Посольство РФ в Пекине поддерживает связь с российскими гражданами, находящимися в закрытом из-за пневмонии китайском городе Ухань.

«Посольство [России в Пекине] запросило информацию о числе российских граждан, находящихся на данный момент в Ухане», – сообщил ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

По его словам, связь с россиянами, которые вышли на связь с посольством, поддерживается.

«По нашей информации, среди заболевших россиян нет», – добавил дипломат.

Карантин в 11-миллионном Ухане ввели 23 января из-за вспышки пневмонии, вызванную новым типом коронавируса 2019-nCoV. С городом полностью прекращено транспортное сообщение.

По последним данным, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330. Погиб 41 человек. Вирус проник в Европу.

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