«Товарищи папуасы». Опубликована новая часть вероятных записей разговоров Гончарука. Видео

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Видео: СТЕНОГРАМА НАРАДИ / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В документальном фильме, посвященном Хиллари Клинтон, упоминается, что экс-президент США Барак Обама призывал держать Дональда Трампа «подальше от Белого дома», назвав его при этом «фашистом», информирует NBC News. Обама так назвал Трампа во время телефонного разговора с сенатором-демократом Тимом Кейном из Вирджинии во время выборов президента страны в 2016 году. Сам Кейн рассказал, что Обама […]
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