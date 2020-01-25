Украина призвала Польшу объединиться против России

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой. В связи с этим он призвал Польшу объединиться против Москвы.
«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси», – написал Бондар в статье для интернет-газеты «Зеркало недели», передает РИА «Новости».
Однако он не уточнил, когда именно существовало указанное им территориальное образование. Бондар также отмечает, что РФ «приписывает себе чужие победы» и «перекладывает на других ответственность за преступления».
Кроме того, замминистра поддержал польский Сейм, обвинивший СССР в развязывании Второй мировой войны.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, о споре РФ и Украины об «исконно русских землях».
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