Врач заявил, что стакан теплой воды перед сном защищает от преждевременной смерти

По словам египетского врача и специалиста в сфере питания Халед Юсефа, употребление стакана теплой воды перед сном уменьшит вероятность преждевременного летального исхода, связанного с болезнью сердца. Соответствующую статью эксперт опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Врач заявил, что в зимний период при низкой температуре воздуха частота образования тромбов повысится из-за плохого увлажнения. Кроме того, кровь становится более густой, в связи с чем её передвижение по сосудам усложняется. Именно в самую холодную пору года количество недугов, связанных с сердечно-сосудистой системой, становится больше, в особенности – инфарктов и прогрессирующей стенокардии. Из-за вероятных проблем с сосудами возникают предпосылки и для инсульта.

Юсуф отметил, что один стакан теплой воды перед сном значительно уменьшит все риски, снизив вероятность преждевременного летального исхода. Более того, многие токсические вещества из организма будут выведены, восстановится водный баланс, улучшится состояние кожи и волос, укрепится нервная и иммунная системы, а также повысится стрессоустойчивость. Важным условием врач называет ни в коем случае не превышать рекомендованное количество, ведь это приведет к ночным походам в туалет.

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