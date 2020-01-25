В мире: В погоне за региональным лидерством Польша пошла на глупости

В Польше считают, что Россия, как и Германия, обязана платить за ущерб времен Второй мировой войны. Как сообщил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, Польша также была разрушена во время Первой мировой, когда «эксплуатировалась царской империей». Ранее Варшава уже заявляла о желании вернуть из Москвы трофейные ценности. Насколько обоснованы эти требования и чего на самом деле добиваются поляки?

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил немецкому изданию Bild, что помимо Германии и РФ тоже должна платить компенсации за причиненный стране ущерб во времена Второй мировой войны. «Вы правы: РФ тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет до того, что Москва примет свою ответственность», – сообщил Качиньский, не уточнив, о каких суммах может идти речь в отношении Москвы.

Качиньский лишь отметил, что Польша также была разрушена во время Первой мировой войны, «особенно в бывшем польском королевстве, которое было включено и эксплуатировалось царской империей». «Без какой-либо компенсации. Но еще несколько лет назад Франция все еще получала репарации от Германии по Версальскому договору 1919 года. Польша практически ничего не получила. Мы этого не примем», – подчеркнул Качиньский.

По его словам, требования Польши в этом вопросе «не имеют срока давности». За неделю это второе подобное заявление. В понедельник в Варшаве потребовали от РФ вернуть коллекции произведений польского искусства из числа трофейных ценностей. Ранее звучали обвинения в адрес Москвы о том, что республика не получила по ее вине послевоенные репарации от Германии, поскольку «Россия приняла такое решение» и «Польша не была суверенна».

Вопрос выплаты компенсаций за Вторую мировую войну муссируется Варшавой последние несколько лет. В 2018 году в сейме работала комиссия по определению точной суммы ущерба. Говорилось о том, что объем потерь был «как минимум в десятки раз больше», чем финансовые затраты на создание Центрального промышленного округа страны. По итогам работы комиссии от Германии потребовали 850 млрд евро репараций.

Польша получала репарации от Берлина до 1953 года, а затем отказалась от дальнейших выплат. В Берлине считают притязания по поводу вреда от войск вермахта утратившими юридическую силу после заключения в 1990 году Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии (Договор «2+4»). Во время подготовки документа поляки не предъявили требований о репарациях «путем молчаливого отказа». Договор, утверждают в Берлине, «по настоящее время блокирует любые требования репараций».

В Госдуме предложили Качиньскому не выставлять счета, а посчитать затраты СССР на восстановление Польши после Второй мировой войны. «Советский Союз вложил колоссальные средства на восстановление железных дорог, всей инфраструктуры Польши, в то время, когда наши люди голодали… Если посчитать, сколько, перевести это в денежные средства, то всего ВВП Польши не хватит на то, чтобы погасить эти затраты», – заявил замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа РИА «Новости».

Депутат напомнил о подвиге 2 млн 600 тыс. красноармейцев, которые освобождали Польшу во время Второй мировой войны. «Более 600 тыс. наших соотечественников полегло на полях сражений. При этом задачи были поставлены так, чтобы сохранять города и гражданское население, в то время как американцы бомбили нещадно, мы вперед шли, наши солдаты и офицеры, защищая мирных граждан», – заключил Чепа.

Начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров убежден, что польские политики загнали себя в безвыходную ситуацию и «вынуждены продолжать городить глупости». Это произошло после того, как их несколько раз уличили во лжи. В частности, это показало выступление президента РФ Владимира Путина по поводу причин Второй мировой войны и исторической политики Польши.

«У польской политической элиты выбор-то для ответа небольшой.

Они могли бы извиниться за глупости по поводу утверждений об исторической роли СССР. Но они решили умножить свои исторические саморазоблачения.

Встав на путь фальсификации истории, свернуть с него очень трудно», – сказал Никифоров газете ВЗГЛЯД.

По его словам, открывая ящик Пандоры по поводу компенсаций, польские политики должны понимать, что современные границы их страны были определены главами антигитлеровской коалиции в Ялте и Потсдаме. Подобные требования ставят под сомнение установленные Нюрнбергским трибуналом факты. Более того, в ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская народная республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

«Полякам можно предъявить счет за пособничество Гитлеру в 1938-м году, за аннексию Тешинской области Чехословакии, за пособничество в убийстве и преследовании евреев. Если вспомнить о том, что полмиллиона поляков служили в вермахте, то все те, кто пострадал от рук поляков, тоже вправе поднять вопрос об ответственности современной Польши», – считает историк, добавив, что после обнародования документов о причинах провала Варшавского восстания «польский народ мог бы спросить со своих политиков за обречение людей на муки и смерть от фашистских карательных батальонов».

Никифоров поставил под сомнение суверенность польской политической элиты, потому что основные национальные СМИ принадлежат мировым корпорациям. «Голос польского народа в этой исторической дискуссии не слышен. От лица польского народа говорят марионетки глобального бизнеса. Поэтому наше недоумение высказываниями польских официальных лиц не может быть перенесено на польский народ в целом. Те, кто делают эти заявления, исходят из своей политической конъюнктуры», – уверен историк.

В свою очередь руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей связал заявление Качиньского с взбудораженным состоянием польского общества. Он согласен, что в ответ Варшава может услышать встречные требования. В РФ есть те, кто захочет потребовать компенсации от Польши за события начала XVII века. «Это попытка селективно пересмотреть итоги Второй мировой войны: тут видим, тут не видим, тут играем, а тут не играем.

Если пересматривать эти итоги, то Польше было бы неплохо отказаться от той конфигурации своих западных границ, которые она получила благодаря Советскому Союзу и за счет земель побежденной Германии», – сказал Симиндей газете ВЗГЛЯД.

Подобными заявлениями Польша старается сместить акцент с критики в свой адрес за усиление внутри Евросоюза националистической линии. «Также это связано с мечтаниями и практическими попытками польского руководства стать региональным лидером за счет комплектования вокруг себя стран под жесткой антироссийской повесткой дня. Здесь и мечтания о Междуморье и о других проектах», – подытожил Владимир Симиндей.

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