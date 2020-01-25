От партстроительства до Кати «Му-Му». Чем запомнится россиянам Владислав Сурков

Сегодня стало известно, что Владислав Сурков уходит с поста помощника президента и собирается посвятить ближайшие дни медитации. Это пока неофициально: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Суркова пока нет.

В связи с возможной оставкой The Insider предлагает вспомнить, чем был знаменит некогда один из самых влиятельных «серых кардиналов» Кремля.

Владислав Сурков закончил школу в Рязанской области, военную службу проходил в спецназе ГРУ (где служил его отец, чеченец Андарбек Дудаев, позже сменивший имя на Юрий), после чего безуспешно пытался получить высшее образование, сначала в МИСИС, а затем на факультете режиссуры массовых театрализованных представлений в Институте культуры. Ни тот, ни другой вуз он не закончил, но познания в сфере режиссуры театрализованных представлений ему очень пригодились.

С 1987 года Сурков работал на Ходорковского, где вырос от простого пиарщика до главы PR-департамента. И, хотя именно Ходорковскому он обязан своей карьерой, это не помешало Суркову, уже в статусе замглавы АП, направить против него все силы государственной пропаганды, когда Ходорковский вступил в конфликт с Путиным и оказался за решеткой.

После недолгого периода работы в «Альфа-Банке» Сурков в 1998 году перешел на ОРТ (ныне — Первый канал), где стал директором по связям с общественностью и секретарем наблюдательного совета. В этом статусе он начал общаться с Кремлем и быстро нашел общий язык с властью.

В 1999 году глава Администрации президента Волошин сделал Суркова своим замом. На посту замруководителя АП он занимался внутренней политикой, организовывая события по всем правилам театральной режиссуры.

После массовых протестов 2011 года Сурков попал в опалу, и на его место взошел более примитивный в своих методах Володин. Суркова же в сентябре 2013 года назначили помощником президента, и в этом статусе он отвечал за оккупированные территории — Абхазию, Южную Осетию, а затем и за Крым с Донбассом. В этом статусе ему пригодились уже не только знания театральной режиссуры, но и его опыт службы в ГРУ. Впрочем, вскоре стало ясно, что сурковский проект «Новороссии» тоже провалился, концепция изменилась, а потребность в Суркове полностью отпала.

И все же Сурков отличается от других кремлевских политтехнологов — и по масштабу, и по манере управления. Вспомним главные его проекты.

Партийный строитель

В рождении партии «Единство» Сурков не участвовал, этим занимался Борис Березовский. Но именно Сурков настоял на том, чтобы не развивать «Единство» отдельно, а «поглотить» набиравший силу блок Евгения Примакова и Юрия Лужкова «Отечество — Вся Россия». В 2001 году «Единство» объединилось с «Отечеством», и в декабре 2003 года эта партия была переименована в «Единую Россию». В том же 2003 году на парламентских выборах «Яблоко» и СПС не прошли 5% барьер, и Дума осталась без оппозиции. Но Сурков контролировал не только «Единую Россию»: все системные партии согласовывали с ним перед выборами партийные списки как на федеральных, так и на наиболее значимых региональных выборах.

Если в 90-х годах партии возникали спонтанно, то в путинские годы Сурковым была разработана ясная схема с партией власти посередине и двумя условно левыми (крайне левая КПРФ и умеренно левая СР) и одной условно правой партией ЛДПР (иногда роль второй правой партии играла «Родина», но когда она стала набирать силу, было решено от нее как от парламентской партии отказаться, Рогозин перешел в правительство, а через некоторое время и Глазьев стал советником президента).

Сурковская пропаганда

С самого появления Суркова в Кремле, одной из основных его функций стал контроль над информационной повесткой. Обычно директора госканалов получали на еженедельных планерках в Кремле задачи от Алексея Громова, другого замглавы АП, Сурков же предпочитал регулярной пропаганде конкретные PR-кампании, в том числе «заказуху» против оппозиционеров. Иногда сурковские кампании по черному пиару были достаточно изощренными, Например, АП подсылала к оппозиционерам проституток, которые втирались в доверие и пытались их соблазнить, чтобы затем сделать компрометирующее видео с сексом и, желательно, наркотиками. Причастность Суркова к знаменитой провокации с проституткой Катей «Му-Му» (Герасимовой) стала очевидной после того, как была обнаружена фотография, где «Му-Му» запечатлена вместе с девушками из того же небольшого эскорт-агентства, которым пользуется сам Сурков.

Чаще всего (хотя и не всегда) слив «заказухи» происходил через НТВ, поэтому именно этот телеканал стал ассоциироваться с «сурковской пропагандой». Этот мем возник только в 2011 году, когда сотрудник «Голоса» Григорий Мельконьянц, встретивший НТВ на пороге офиса, на все их вопросы отвечал только одной фразой «НТВ — сурковская пропаганда», и несчастным пропагандистам ничего не оставалось, кроме как выдать эту фразу в эфир, так как ничего другого он не произносил.

Помимо «черного пиара» Сурков занимался и «белым», ангажируя различных общественных деятелей для поддержки Путина. Эта активность достигла своего пика в период «медведевской оттепели» 2008—2012 годов, когда Суркову удалось вовлечь в круг агитаторов даже таких людей, как Андрей Макаревич («Я действительно поддерживаю Путина и Медведева») и Чулпан Хаматову (призвавшую голосовать за Путина в 2012 году). Тогда же исполнявший роль президента Медведев постоянно встречался и обсуждал вопросы с разного рода интеллигенцией. А на встречу Медведева с рокерами приходил даже Борис Гребенщиков, теперь пишущий песни о «вечернем мудозвоне». После ухода Суркова с должности замглавы АП заигрывание с деятелями культуры и общественными фигурами практически сошло на нет.

Суверенная демократия

Хотя Сурков и значился идеологом, никакой стройной идеологической модели для страны им так и не было предложено. Из всех вошедших в оборот концепций можно вспомнить только понятия «вертикали власти» и «суверенную демократию»: и то, и другое по сути обосновывало авторитарное закручивание гаек. И если под вертикалью власти подразумевалось окончательная потеря независимости судов, парламента и регионов, то под «суверенной демократией» понималась расхожая в авторитарных странах концепция крепости, окруженной врагами, покушающимися на наш суверенитет.

Причем концепция изначально была направлена на внутреннего потребителя: тогда еще Путин активно встречался с мировыми лидерами, был допущен в Большую восьмерку и был миролюбив в своих внешнеполитических речах. Нарастающая американская истерия в России тогда еще для самих американцев не была заметна (и, как это ни обидно звучит, не была интересна), а громогласная антиНАТОвская пропаганда шизофреничным образом сочеталась с совместными учениями Россия-НАТО, в том числе на российской территории.

Нашисты

Сурков был организатором и идеологом нового российского «комсомола» — вначале это был проект «Идущие вместе», затем — движение «Наши» с бессменным Василием Якеменко во главе. «Нашисты» учились ходить строем в футболках с Путиным, слушали лекции об опасностях цветных революций, а отдельные их боевые группы устраивали и нападения на оппозиционеров. Однако хунвейбинов из них так и не вышло: после 2008 года с приходом Медведева движение постепенно сошло на нет.

Его пресс-секретарь Кристина Потупчик, получавшая в лучшие времена сумки с кэшем прямо в офисе АП от Тимура Прокопенко, теперь для тех же клиентов занимается Telegram-каналами, а нашистский комиссар Мария Дрокова, прославившаяся поцелуем с Путиным, теперь заявляет, что в Силиконовой долине занимается венчурными инвестициями.

Слава в Украине

Даже после того, как Суркова отправили на почетную пенсию заниматься Абхазией, Южной Осетией и Украиной, он остался в центре событий, так как в конце 2013 года начался «Евромайдан», а за ним последовало российское вторжение в Украину, и из периферийной украинская повестка превратилась в главную по значимости на российских госканалах, опережая даже внутрироссийскую.

4 октября 2016 года украинская хакерская группировка CYBERHUNTA взломала почтовый ящик приёмной Суркова. Была опубликована переписка Суркова за 2013—2016 годы, в которой, в частности, были обнаружены планы по дестабилизации Украины. Кроме того, в письмах содержится обсуждение с представителями ДНР и ЛНР планов раздела Украины на Новороссию, Малороссию и Галичину, согласование финансовых затрат и принимаемых законов.

The Insider ранее публиковал подробный разбор переписки в двух частях: Слава в Украине. Взломанная переписка Суркова — Часть I, Слава в Украине. Взломанная переписка Суркова. Часть II.

Глобальный мыслитель

В 2018 году журнал Foreign Policy включил Владислава Суркова, который тогда занимал должность помощника президента России, в рейтинг главных мыслителей за 2018 год. По мнению журнала, Сурков «довел до совершенства мастерство пропаганды» и способствовал «увеличению охвата российской дезинформации».

«Его подход, как говорят, вдохновил различных имитаторов по всему миру, в том числе анонимных троллей из соцсетей и пресс-службу администрации Трампа», — отмечает издание.

Сурков очень любил программные статьи в которых защищал путинский курс, стараясь при этом выглядеть интеллектуалом. Даже перестав быть «серым кардиналом», он продолжал изображать из себя главного идеолога, и всего несколько месяцев назад опубликовал статью призвал к изучению идеологии путинизма, назвав его «глобальным политическим лайфхаком». (The Insider тогда ответил на призыв Суркова и составил краткий курс по идеологии Путинизма, состоящий из цитат наших чиновников).

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