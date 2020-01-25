В Китае приостановят автобусное сообщение между провинциями из-за распространения коронавируса

Власти КНР приостанавливают движение рейсовых автобусов между провинциями страны, чтобы таким образом сдержать распространение опасного коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

Автобусное сообщение будет приостановлено 26 января.

По некоторым данным, китайские власти также планируют в скором времени ввести временный запрет для рейсовых автобусов как на въезд, так и на выезд из Пекина.

Как сообщает в Twitter газета «Жэньминь жибао», в Ухане будет построена вторая больница для зараженных новым коронавирусом. Временную больницу, рассчитанную на 1,5 тысячи койко-мест, планируют сдать через 15 дней.

24 января власти Китая объявили о строительстве в городе Ухань первой временной больницы на 1000 койко-мест. Планируется, что она примет первых пациентов уже 3 февраля.

Ранее издание Global Times сообщило, что на территории Китая зафиксировано 1355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. К вечеру субботы по китайскому времени от вируса умер 41 человек.

Вспышка пневмонии в Ухане была зарегистрирована в декабре прошлого года. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса. Отдельные случаи заболевания зафиксированы и за пределами Китая.

Подробнее об эпидемии — в материале The Insider.

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