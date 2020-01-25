Следствие (смутного времени)

У китайской эпидемии может быть и сугубо экономическое следствие. Которое пока некритично, но если Китай не сумеет отрапортовать об успехах, может быстро стать крайне негативным фактором, имеющим глобальное значение.

Китайская экономика ориентирована на экспорт, и если страны-импортеры будут вынуждены вводить ограничения на китайские товары (запреты могут иметь и скорее всего, будут иметь сугубо экстренный и даже панический характер), то это крайне негативно скажется на китайской экономике. Пусть и на какой-то не очень большой период. А в ситуации мирового кризиса, который сейчас протекает в относительно вялотекущей форме, толчка может оказаться достаточно, чтобы перевести его в какую-то иную, острую фазу.

Россию, которая в мировой капиталистической системе занимает нишу в самом низу пищевой цепочки, это может затронуть быстрее и сильнее более развитых стран. Путинская энергетическая сверхдержава предельно уязвима к колебаниям цены на углеводороды, особенно вниз. Да и сама сегодня находится в крайне неустойчивом положении.

Природные катаклизмы не первый раз становятся спусковым крючком политических потрясений. Ближневосточная засуха в 2008-2010 годах привела к Арабской весне. Предпосылки, понятно, были созданы социально-политическими процессами, но толчком послужил социальный кризис, вызванный засухой и повышением цен на базовый продукт — зерно, потребителем которого Ближний Восток традиционно является в числе крупнейших. И кризис в Египте был спровоцирован внешним фактором — засухой 10 года в России, которая вынудила вводить зерновое эмбарго, после чего в Египте, который зависел от российских поставок в условиях дефицита собственного зерна, начались волнения.

Российскому Смутному времени тоже предшествовали крайне нетрадиционные холода, подкосившие и без того плачевное экономическое положение. Сегодняшняя Россия находится в глубоком пике, причем длится оно уже целое десятилетие с некоторыми периодами перехода в горизонтальное планирование и новым срывом вниз. А если учесть госпереворот, устроенный Путиным прямо сейчас, что неизбежно ведет к развалу и без того хилого управления, то любой сильный внешний толчок, пусть и кратковременный, может отправить всю конструкцию в глубокий аут.

Источник: Эль Мюрид

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