Россиянку признали самой красивой бабушкой в Европе

Жительница Рязани Евгения Егина одержала победу на прошедшем в Болгарии конкурсе Mrs. Grandmama Universe, получив признание самой красивой бабушкой в Европе.

Об этом сообщается на странице официального представителя конкурса «Миссис мира» в РФ в Instagram.

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Публикация от Егина Екатерина (@_egina_ed) 30 Авг 2019 в 3:10 PDT

Егина участвовала в конкурсе красоты для женщин старше 40 лет, уже ставших бабушками. У нее двое детей и внучка.

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Публикация от Егина Екатерина (@_egina_ed) 4 Сен 2019 в 2:36 PDT

В комментарии телеканалу РЕН ТВ она рассказала, что участие в конкурсе принимали «бабушки, которых и бабушками нельзя назвать». «Видно, что все эти женщины любят себя и уделяют внимание питанию, здоровье, форме», – отметила она.

Всего в Софию приехали 30 участниц со всего мира. Старшей конкурсантке исполнилось 76 лет.

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Публикация от Егина Екатерина (@_egina_ed) 3 Авг 2019 в 4:06 PDT

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