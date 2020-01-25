Врачи назвали ранние признаки рака, которые нельзя игнорировать

Как известно, организм человека устроен таким образом, что способен посылать сигналы в виде симптомов, означающие признаки какого-либо заболевания. Специалисты назвали ранние симптомы онкологии, но при этом отметили: в некоторых случаях они появляются и из-за других заболеваний, поэтому стоит обратиться к врачу за консультацией и провести полное обследование в случае необходимости.
При уплотнениях в груди или в районе подмышечных впадин существует вероятность развития рака кожи или молочной железы. Онкологическое заболевание легких имеет следующие симптомы: продолжительный кашель, стремительное похудение и ухудшение аппетита, а при запущенной стадии возникает кашель с отхаркиванием крови. Если недуг поражает головной мозг, то человек может пожаловаться на зуд в зоне ноздрей.
При хронической нарастающей слабости, повышенном давлении или крови при мочеиспускании стоит обратиться к врачу на предмет диагностирования онкологии почек. Опухоль желудка приводит к необъяснимой потере веса, отвращению к мясу и раннему насыщению. Тем не менее, стоит помнить, что вышеназванные симптомы нельзя считать фундаментом для постановки диагноза, ведь они могут совпадать с признаком другого заболевания, подытожили эксперты.
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