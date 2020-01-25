В Нижнем Новгороде осудили женщину, избившую мать с младенцем щёткой для чистки снега

В Нижнем Новгороде в середине декабря 2018 года произошёл инцидент, когда жительница избила молодую мать с младенцем на руках щёткой для чистки снега. Недавно нападавшую осудили, приговорив к 1 году исправительных работ и изыманию 10% ежемесячного заработка в счёт государства.

Чуть более года назад жительница Нижнего Новгорода с 7-месячным сыном приехала в клинику, чтобы сдать анализы. Выполнив запланированное, жительница вышла из здания медучреждения, держа на руках младенца, а на парковке увидела, что по её авто наносят удары щёткой для чистки снега. Пытаясь выяснить причину агрессивного поведения незнакомой женщины мать подошла ближе и тогда хулиганка бросила машину, накинувшись на оппонента, а прекратила избиение только после того, как увидела бегущую из ран кровь.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь вследствие полученного в результате избиения сотрясения мозга. Агрессивная жительница на момент прибытия врачей, сотрудников правоохранительных органов и ГИБДД скрылась с места инцидента. В результате проведённых специалистами мероприятий личность нападавшей удалось установить. Ею оказалась руководитель сети ресторанов. По имеющейся информации, в отношении бизнесвумен было открыто уголовное производство по ст.115 УК РФ, а недавно по данному делу прозвучало решение суда об исправительных работах и удержании части дохода.

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