На Москву несётся зима с морозами и снегопадами

Российские синоптики предупредили, что в скором времени в Москве наступит по-настоящему зимняя погода. Существует повышенная вероятность метелей, отметили эксперты.

В столице в ближайшие дни будет наблюдаться настоящая зима – с минусовой температурой, снегопадами и ветром. Метели будут «бесчинствовать» уже во второй половине следующей недели: 30 января ожидается падение температуры до -5 градусов. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, также стоит ожидать сильный северный ветер.

При этом морозная погода продержится до первых чисел февраля. Тем не менее, еще большего падения температуры (до -15 градусов) ожидать не стоит, подытожили специалисты.

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