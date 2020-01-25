Мнение: Ты — мой транзитный пассажир…

Отдельный пикантный момент с израильтянкой Иссахар — как вообще она оказалась на территории РФ? Это ведь тоже большой прикол. Девица использовала стыковочные рейсы по пути из Индии в Израиль — полетела сдуру через Москву. То есть по идее она должна была провести в Москве лишь несколько часов: вылезла из одного самолета, подождала в «чистой зоне», пересела в другой — и адью. Свой багаж она даже не получала — его как бы «автоматически» переносят из одного самолета в другой (хотя, конечно, не автоматически — переносят грузчики, работающие в аэропорте Шереметьево, а заодно, возможно, где-то еще…)

Тут у меня пара чисто житейских вопросов. Первый — почему РФ считает, что Иссахар «посетила Россию»? Вроде бы во всем мире для ее статуса есть понятие «транзитный пассажир», который и находится в специальной «транзитной зоне», которая как бы и не территория страны. Потому что, если Иссахар считать «прибывшей в Россию» — то тогда на каком основании? Ей что, визу давали?

Говорят, что такие приколы начались в Шереметьево только в самое последнее время — вплоть до того, что «транзитников» стали прогонять через паспортный контроль, как будто они и впрямь приехали посмотреть «красавицу-Москву». Зачем — никто не понимает, ведь транзитный пассажир в любом случае не может покидать транзитную зону аэропорта, его просто никто оттуда не выпустит.

И тут возникает еще один вопрос, философский: если люди приехали транзитом и тут же улетают дальше — какое вообще дело нашей РФ до того, что у них в багаже? К России-то они, по сути, никаким боком. Человек улетел из Индии, прилетит в Израиль — ну так пусть в Индии или в Израиле с ним и разбираются, если охота. НАМ-ТО КАКОЕ ДЕЛО?? Вот что непонятно в широком, философском смысле.

Или это так проявляется (настолько, я бы сказал, извращенным образом) пресловутая «всемирная русская отзывчивость»? Нашли наконец русские люди способ исправлять весь мир в соответствии с русским уголовным стандартом — у нас транзитная зона Шереметьево есть! Браво, просто браво.

Впрочем, если рассудить здраво, смысл у такого усердия шереметьевских служб может быть только противоположный: они стремятся максимально ОТВАДИТЬ от аэропорта — и от России в целом — транзитных пассажиров. Пусть ОПАСАЮТСЯ. И выбирают для пересадок страны с менее ретивыми досмотрщиками.

Да и впрямь — зачем аэропорту пассажиры? Главное — бдительность! Логика до боли знакомая. «Русью пахнет».

Источник: Размышления вольного социолога

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