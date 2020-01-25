«Я полностью перезагрузился»: Сергей Бурунов лечился от стресса в клинике

Один из самых популярных актеров современного российского кино Сергей Бурунов прошел курс лечения от стресса в одной из клиник. Трудоголизм в сочетании с востребованностью сказался на здоровье кумира многих зрителей.

Перешагнувший сорокалетний рубеж актер находится на вершине своей творческой карьеры. Как отметил Иван Ургант в своей передаче с Буруновым, прошедший год стал для его друга суперуспешным. «Наступило твое время», — подчеркнул ведущий, отметив «гениальность» своего гостя. Однако все имеет свою цену, и на консультации невролог, по словам Сергея Бурунова, посоветовал «глобальный техосмотр всего организма» и «перезагрузку».

В настоящий момент проблемы со сном перестали беспокоить уставшего от напряженного графика артиста, и он готов к полету на Марс. Чувство юмора никогда не изменяет талантливому исполнителю, спешащему успокоить своих поклонников в Instagram. Долгое отсутствие актера в своем блоге вызвало настоящую тревогу среди них. Узнав причину, они облегченно вздохнули и посоветовали снизить нагрузку во имя здоровья. Продолжение сверхпопулярных лент «Полицейский с Рублевки» и «Ивановы-Ивановы», роль в сериале «Домашний арест» и другие проекты — для одного года они считают слишком тяжелым испытанием и рады снова видеть его здоровым и в хорошем настроении.

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