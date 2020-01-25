От Волочковой до Бузовой: Самые ожидаемые свадьбы звезд в 2020 году

В конце минувшего года все активно обсуждали возможную свадьбу Анастасии Волочковой с ее тайным возлюбленным, но новый год принес еще больше новостей по поводу создания звездных семей. Ольга Бузова наконец нашла своего возлюбленного, Наталье Водяновой ее ухажер сделал предложение, а Елена Перминова и Александр Лебедев решили узаконить отношения. Журналисты издания OANews составили рейтинг самых ожидаемых свадеб 2020 года.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Информация о планирующейся свадьбе Арно и Водяновой появилась 1 января на странице последней в Instagram. Актриса отметила, что была не готова к такому повороту событий прямо во время празднования Нового года, ввиду чего сильно удивилась решению возлюбленного узаконить отношения. Пара живет вместе уже 10 лет, воспитывая троих детей. Водянова и Арно пока не определились с датой свадьбы, ввиду чего поклонники актрисы начали строить различные предположения на этот счет. Некоторые сошлись на мнении, что пара обвенчается в Калифорнии, поездку куда запланировала модель. По словам Водяновой, слухи о грядущей свадьбе соответствуют действительности, но точные даты она пока не готова называть, так как все предстоит обсудить с супругом. Ее жених, являющийся крупных французским предпринимателем, пока отказывается от комментариев.

Китти Спенсер и Майкл Льюис



Племянница принцессы Дианы пояснила о намерении выйти замуж в первых числах текущего года. Китти Спенсер отметила, что получила предложение руки и сердца от бизнесмена Майкла Льюиса, которому в минувшем году исполнилось 60 лет. По ее словам, возраст не является для нее помехой, так как они с женихом имеют много общего.

«Майкл случайно пояснил о планах сделать мне предложение еще до Рождества. Я тогда была в Кейптауне на каникулах, но решила вернуться к возлюбленному для того, чтобы провести праздники с ним. В итоге мы встретились всей семьей. На Новый год я получила заветное предложение и не смогла отказаться», — пояснила Спенсер в одном из недавних интервью.

Информация о романе пары впервые появилась в 2018 году. Брак станет первым для Спенсер, а ее избранник пойдет под венец уже второй раз. Примечательно, что Льюис также является отцом троих детей от первого брака.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци



Помолвка принцессы и мультимиллионера была заявлена Букингемским дворцом еще в сентябре минувшего года. Мероприятие такого масштаба потребовало длительных приготовлений. Дату свадьбы тогда пообещали обнародовать позднее. Только в январе текущего года появились сведения о том, что торжественный обряд бракосочетания запланирован на 16 июня 2020 года. Беатрис сразу же представила молодого человека родственникам, дав понять, что отношения носят серьезный характер. В одном из интервью она рассказывала, что ее родителей смутил внешний вид Эдоардо Мопелли Моцци, который пришел на знакомство в тренировочном костюме. Причиной такой длительной подготовки к свадьбе также стал скандал с принцем Эндрю, который поддержал миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в харассменте.

Ольга Бузова и Давид Манукян



Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в российском сегменте Instagram. Звезда постоянно выкладывает фотографии из жизни, на которых несложно заметить, что у нее появился новый ухажер. Поклонники предположили, что Бузова начала встречаться с вайнером Давидом Манукяном, вместе с которым она снялась в нескольких юмористических видео. Позднее пара отправилась на совместный отдых, ввиду чего у фанатов отпали сомнения по поводу их отношений. Сам Манукян также неоднократно намекал на то, что в текущем году он обязательно поженится. Бузова на сольном концерте осень минувшего года заявила, что ждет от фанатов миллион сториз с тегом «она сказала «да». Поклонники сразу же начали строить теории о том, кто именно может быть избранником певицы. Спустя месяц после концерта она несколько раз появилась в роликах Манукяна. Сами звезды пока не комментируют планы на будущее, стараясь скрывать отношения от общественности.

Анастасия Волочкова и ее тайный бойфренд



Анастасия Волочкова в последнее время все чаще намекает на то, что у нее есть молодой человек. Несколько дней назад она не исключила, что в текущем году у нее с избранником будет свадьба. Примечательно, что недавно Волочкова отпраздновала день рождения, на который намеренно пустила прессу, но запретила снимать ухажера. Она также добавила, что хочет выйти замуж в символичную дату. Вполне вероятно, что церемония состоится 20 октября 2020 года.

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