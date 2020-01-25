Россия отреагировала на заражение Японии «модной на Западе шпиономанией»

В Москве сожалеют, что Япония присоединилась к «антироссийским спекуляциям на тему шпиономании» и занялась неэффективной «мегафонной дипломатией», говорится в заявлении российского посольства в Токио.
«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», – передает ТАСС заявление диппредставительства.
Там подчеркнули, что общение через СМИ, «то есть пресловутая «мегафонная дипломатия», уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность».
Так посольство прокомментировало сообщения японских СМИ о том, что сотрудникам торгового представительства РФ в Японии якобы были переданы украденные секретные коммерческие данные.
Параллельно с этим разгорелся «шпионский скандал» между Россией и Болгарией.
Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже», а позднее объявила их персонами нон грата.
Москва заявила, что рассматривает этот шаг «как откровенно недружественный и провокационный». Российская сторона оставила за собой право на ответные меры.
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