Кабмин создал рабочую группу по сотрудничеству «Укрзалізниці» с Deutsche Bahn

Кабинет Министров Украины создал рабочую группу по обсуждению деталей сотрудничества «Укрзалізниці» с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, сообщает пресс-служба правительства.

25 января состоялось первое заседание группы, в ее состав вошли представители Министерства инфраструктуры, «Укрзалізниці», комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, бизнес-ассоциаций и профсоюзов.

Министр инфраструкутуры Владислав Криклий сообщил, что на следующей неделе его ведомство проведет консультации с участниками рабочей группы для обсуждения деталей будущей сделки с Deutsche Bahn.

«Нам важно, чтобы подписанный в начале февраля документ о сотрудничестве с Deutsche Bahn учитывал все важные аспекты, включая политику безопасности и социальную составляющую. Мы осознаем, что «Укрзалізниця» – это стратегически важный для страны объект. Поэтому сейчас проводим консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы услышать все мнения», – добавил премьер-минитр Алексей Гончарук, добавив, что «Укрзалізниця» остается под контролем украинского правительства.

Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление «немцам» на 10 лет.

«Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», – сказал глава правительства.

Кроме того, 22 января Гончарук и Мининфраструктуры сообщали о подписании меморандума о взаимопонимании между министерством и Deutsche Bahn. Премьер подчеркивал, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов «Укрзалізниці», а о продаже или аренде компании речь не идет.

В Deutsche Bahn заявили, что не намерены брать «Укрзалізницю» в управление, а будут только консультировать компанию. Там также уточнили, что в Давосе был подписано предварительное соглашение, а меморандум о взаимопонимании между компанией и Мининфраструктуры намерены подписать в феврале. Этот документ будет содержать условия сотрудничества с «Укрзалізницею».

Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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