Личное: Поле решило сыграть со мной шутку

Это письмо написал один из моих активных комментаторов, который читателям хорошо знаком.

Поэтому давайте особенно внимательно посмотрим в этом письме на состояние границ.

От состояния границ зависит прогноз любых ситуаций, и тех, о которых авторы пишут, и тех, о которых они умалчивают.

И даже когда вы пишете о давнишних ситуациях, из их описаний все равно видно состояние нынешних границ.

Не будь у вас сейчас короны, вы описывали бы прошлое без нее. И корону свою в прошлом вы бы описывали без короны.

Корону и плохие границы в письмах видно очень хорошо. Просто в некоторых письмах размер всего этого грандиозен, а в некоторых письмах этого намного меньше и видно лишь кое-где. И по этому можно делать прогноз на ближайшее будущее. На дальнее — нет, поскольку корона может стать меньше, а границы улучшиться. И наоборот, к сожалению, тоже может случиться.

Понимаете, друзья, как и почему динамика зависит от состояния границ?

common_man

Здравствуйте, Эволюция.

Не знаю, попаду ли на разбор, но само это чувство, когда пишу Вам письмо, ни с чем не сравнится.

Мне 31. В прошлом году развелся с женой. Мы с ней принадлежим к разным церквям, не находящимся в евхаристическом общении. Я был уверен, что мужской гендер дает мне статус главы семьи и право покрестить детей в своей церкви. Необходимость еще и научиться растить и поддерживать высокой свою СЗ считал досадным недоразумением.

(Мужской гендер не дает статуса главы семьи и никогда не давал. Мужской гендер налагал и до сих пор еще налагает на мужчину определенный свод обязанностей, выполняя которые мужчина получал и получает статус главы семьи. Обеспечивать материально жену с детьми, решать все возникающие проблемы, связанные с безопасностью и репутацией семьи, и так далее. Власть — способ осуществление опеки. Другой фукции у нормальной власти нет. Если опека делится пополам или на две трети, как в большинстве современных семей, так же делится и власть. Если мужчина сам оказывался подопечным, никакого статуса главы семьи он не получал, никогда. Это важно понимать, чтобы не возникало глупого женского бунта против «гендерной власти» Вот если автор говорил жене как тот Гоша из фильма «буду все решать на том простом основании, что я — мужчина» — это была провокация ее бунта, а если провоцировать ему не хотелось, то глупая выходка. Мужчины, выражайтесь в границах и жены не будут лишний раз бунтовать. Акцентируйте на своих вкладах и опеке, а не на власти)

Когда СЗ была повыше, я вытягивал из жены согласие. Когда я заваливал свою СЗ снова, жена забирала вытянутое обратно. После очередного витка торгов в мае я поставил жене ультиматум. Она поразмыслила недельку и отказала. Ну и я обмотался зеленым виноградом, сказал ей, что не могу быть мужем в семье, где не имею право покрестить ребенка, и ушел жить на квартиру родителей (обычно пустующую). Через два месяца подал на развод, в сентябре суд нас развел. Жена до сих пор говорит, что крещение было всего лишь поводом, а ушел я, потому что просто не любил ее. Дура.

(«Дура» — это автор сообщает нам, что жена не права и он ее любил. Сложно сказать, насколько автор был прав в этом конфликте, поскольку очень мало данных. Надо понять, сколько он вкладывал в брак, сколько вкладывала она. Сопоставить их СЗ и оценить рефлексию СЗ обоими. А дальше понять, как автор вел себя в конфликте. Тогда можно было бы сделать прогноз на дальнейшие отношения с женой. Но в данном случае автор считает этот вопрос решенным и запроса на его решение нет)

Детей со дня ухода вижу по выходным, стараюсь проводить с ними время максимально качественно.

Я продолжаю оплачивать ипотеку за квартиру, приобретенную незадолго до расставания. Но переписывать ее на жену или детей не стал, будем делить через суд и квартиру, и долг.

(Это правильно. Быть щедрым нужно если вы сами бросаете любящую вас жену ради другой. Щедрость избавляет вас от хвостов в поле. Если вы разводитесь по причине конфликта интересов и тем более по причине измены жены, все нужно делить по закону, не проявлять никакой лишней «щедрости». Щедрость в таком случае — в кавычках. Понятно почему, друзья?)

На ипотеку и алименты трачу 2/3 доходов, на остальное живу. С недавних пор научился откладывать. Родители поддерживают: вкладываются в детей, проводят с ними время. Это помимо того, что обеспечивают меня жильем. Еще был кредит на ремонт, родители помогли его закрыть.

С К. познакомился летом. Вернее, она со мной познакомилась, написала в ЖЖ. Быстро перешли в мессенджер. Через пару недель встретились, общались, поцеловал ее. Гуляли, я про детей и жену упомянул, она не отреагировала. Потом она сбежала. Я написал ей какую-то глупость в чат, что она заманила меня как русалка и ускользнула. Она на эти щипцы ничего не ответила. Ну я решил, что не понравился, и побрел домой пешком, счастливый. Через недели три написал ей снова, предложил встретиться — она охотно согласилась. Я ничего не понял и еще какое-то время так и не понимал: она то горячо отвечала на мою инициативу, то пятилась назад. Но где-то с сентября стало понятно, что у нас отношения. Как раз в тот день, когда я развелся.

(ЗВ у автора пока частично заменяет самоуважение. Заметили в тексте? Из-за этого скорее всего К. и вела себя непоследовательно. Ей время от времени казалось, что автор «не горит» и она пятилась, а когда он вновь проявлял инициативу, отзывалась. Это бывает, если вы привыкли пользоваться ЗВ. У вас даже взгляд такой становится, чересчур пофигистичный, и это может фрустрировать других)

Ей 34. Работает примерно в той же сфере, что и я, но она прокачана и добилась намного большего. Очень-очень нежирная. И, конечно, опрятная, очень. Говорит, что инженер в исполнении Лапенко — ее анимус. Никогда не думал, что такая девушка обратит на меня внимание. До сих пор иногда кажется, что это сон или розыгрыш такой, но я больше виду не подаю, научился подыгрывать. Секс с ней — это что-то трансцедентное. У меня раньше в сексе были разные фетиши, а теперь их не осталось, секс сам по себе стал одним сплошным фетишем. Ей тоже нравится.

(«Больше виду не подаю, научился подыгрывать» — это автор про то, что он снял ЗВ. Но говорит про снятие ЗВ через другой ЗВ. Автор этот — очень непростой, даже сам для себя. Но девушку он описывает как рыбак: опрятная очень и очень нежирная. А вот в описаниях секса выглядывает его Штурман. Видите? Чем описания рыбака отличаются от описаний Штурмана, кто понял?)

Сейчас у меня ситуация. Я понимаю, что должен проявлять инициативу, чтобы в отношениях была динамика. И должен вкладываться. Я люблю К. и в моих интересах сделать все, чтобы удержать ее. Но я также понимаю, что с детьми я со временем буду проводить времени больше. Я хочу поселиться поближе к ним, чтобы иметь возможность забирать их иногда из сада и оставлять с ночевкой в будни. Но и с К. следующий шаг — это начать жить вместе, я говорил ей, что хочу, она не против. И я не понимаю, как это совместить. К. эти хлопоты ни к чему. Отношения с бывшей женой такой расклад тоже может сделать напряженными (сейчас у нас хорошие отношения). Я понимаю, что надо поговорить с К., получить закономерный отлуп и благодарить Бога, что такая женщина была в моей жизни.

(Здесь заметно, почему Штурману без ЗВ никак. Автор уже представил, что К. согласится жить вместе, но будет недовольна хлопотами с детьми и СЗ его будет падать. А жена будет недовольна тем, что автор живет с девушкой и дети общаются с ней. Автор подумал за двух женщин и хочет избежать их недовольства. Это вот рыбий Штурман. Рапаний Штурман не обращает внимание на желания других людей, а рыбий пытается желания предвидеть и учитывать, но забывает, что решать и ходы делать нужно за себя, а не за других. Пусть К. сама решает, хочет ли она жить с автором и его детьми. Предлагать ей нужно в том случае, если есть собственное желание жить с ней. Если такого желания нет и устраивают встречи, предлагать житне нужно. Можно быть влюбленным в формате встреч и не тащить женщину жить к себе просто ради того, что «должен инициировать сближение». А можно прямо ей сказать: очень хотел бы жить с тобой, но дети у меня, не хотелось бы тебя этим грузить. То есть надо делать ход в своих границах — предлагать или не предлагать, исходя из своих желаний в настоящем, а не из прогнозов того, что может быть или не быть потом. И надо дать другой стороне принять самостоятельное решение. Не ожидая заранее «отлупа» и не готовясь благодарить Бога за расставание. Ничего не ожидая! Чтобы быть нерыбой, автору надо убить своего Штурмана. С женой он тоже — Штурман. Испортятся отношения. Ну и пусть портятся, если вы — в границах, это на пользу вам. Автор по отношению к жене — в короне Спасателя, хотя жена уверенно пошла на развод с ним. И если она будет ревновать автора, к примеру, это поможет ей отрефлексировать его СЗ, и отношения с ней станут интересней. То есть автор не принимает того, что дает ему поле, так Штурманы отказываются от всех подарков судьбы ради иллюзии своего контроля)

Но это ведь щипцы будут? Запрос-то с моей стороны. Хотя и мое письмо тоже щипцами станет, если она его прочитает. Но она редко читает Вас.

(Автор думает, что щипцы есть или нет зависит от того, видит их второй или нет. Щипцы — это ваше стремление управлять не собой, а другими. От реакции других ваши щипцы вообще не зависят)

После расставания с женой я собирался пару лет заниматься дневными ресурсами и не замахиваться на отношения. Но поле, похоже, решило сыграть со мной шутку.

(Вообще-то оно всегда так делает. Не вас же ему слушаться?)

Источник: Эволюция

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