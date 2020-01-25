Китайские ученые выяснили, как ревность влияет на здоровье

В психологии принято считать ревность чертой характера, но недавние исследования китайских специалистов доказали, что речь идёт о патологии. Итоги научной работы были опубликованы на страницах профильного издания.

В эксперименте ученых приняли участие более 40 человек, в задачу которых входило представление разных ситуаций, связанных с ревностью. Полученные ситуации были характерными для первого периода отношений, также случались и те, которые происходят на более позднем этапе, при окончательном формировании союза. По результатам опыта выяснилось, что ревность более заметна именно тогда, когда отношения уже сложились. По-видимому, в таком случае человек попросту боится потерять возлюбленного.

Исследование мозга испытуемых доказало, что в главном органе ЦНС существуют области, которые и вызывают чувство ревности — подкорковые базальные ганглии. Впрочем, данная черта положительно влияет на интимное здоровье, отметили эксперты. При наблюдении за животными они выяснили, что половое поведение самцов, чувствующих конкуренцию, более активно. Схожий физиологический механизм существует и у человека.

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