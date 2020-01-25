Мнение: Три сестры: актриса, певица и публичная личность

Сегодня днём — о прекрасном. Не всё же время о низких людях и их пороках, верно?
Говорят, женщины не умеют дружить. Однако есть и прямо противоположные примеры. Кто бы мог подумать, что даже в низших слоях общества, существует женская дружба?
Фото: Соцсети
Знакомьтесь, вот три красотки, которые дружат взасос: певица жопой Анечка Седокова, дубайская актриса Наташа Рудова и публичная личность из публичного шоу Виктория Боня.
Как же милым девчонкам удалось так сблизиться?
Во-первых, конечно, возраст. Все трое уже вышли в тираж. Одно поколение, чей расцвет пришёлся на гламурные нулевые. Один и тот же менталитет, подразумевающий одинаковые цели и способы их достижения.
Разденься. Найди мужика. Дай. Живи за его счёт.
Во-вторых, кто-то скажет, что такой образ жизни подразумевает конкуренцию, которая разрушит дружбу. Соглашусь, было бы невозможным дружить, если бы способы присосаться были у девочек одинаковыми.
Но ведь способы — разные!
Толстожопая Анечка чрезвычайно фертильна. Её способ жить — на алименты. Милоликая Наташенька избрала классический способ — путешествует по миру, в основном в ОАЭ, не пересекаясь с подругами. Виктория Боня пошла путём публичной женщины — дорожки кинофестивалей, суррогатные роды от гея, минеты. То есть, Викочка совмещает и публичную деятельность, и прикрывает своим телом мужчин, которые не любят женщин, попутно зарабатывая на каждом встречном.
Фото: Соцсети
Все три способа выжить и заработать за счёт мужика являются классикой жанра. У каждой из трёх подруг — своя ниша, и оттого конкуренции между ними нет и не может быть.
В-третьих, все три сестры глубоко несчастны, а поделиться не с кем. Кто тебя лучше поймёт, если не подруга, страдающая тем же самым? Вот девочки и дружат — не конкурируют, понимают друг друга, имея при этом одинаковый менталитет.
По-моему, это прекрасно. А вам как кажется?
Источник: Лена Миро
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