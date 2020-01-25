В Минобороны раскрыли детали «перехвата» российского генерала военными США в Сирии

25.01.2020, 15:44, Новости дня

В Министерстве обороны подтвердили, что случай в районе сирийского Манбиджа, о котором рассказали ранее в США, действительно имел место. «Перехват» российского генерала, о котором рассказала американская сторона, произошел более года назад, сообщили в военном ведомстве.

«Упомянутый американскими представителями факт произошел около 14 месяцев назад в районе сирийского населенного пункта Манбидж, который тогда находился под тройным контролем: возглавляемой США так называемой антитеррористической коалиции, курдских отрядов, а также сирийских правительственных войск», – передает ТАСС сообщение представителя Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что случай с «перехватом» российской военной колонны стал наглядным примером эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных РФ и США в Сирии.

По словам представителя военного ведомства, искусственное нагнетание США обстановки вокруг рабочей ситуации при патрулировании в Сирии не способствует стабилизации, мешает военным работать, передает РИА «Новости».

Ранее в Госдепе заявили, что у США и РФ были сложности при недопущении инцидентов на земле в Сирии, американцы не пропустили российского генерал-майора в Манбидж. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что с ситуацией разобрались по военным каналам.



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