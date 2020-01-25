У виновника смертельного ДТП в Москве было 650 штрафов

25.01.2020, 15:44, Новости дня

Водитель BMW, который накануне устроил смертельное ДТП с участием шести машин в столице, за год получил 650 штрафов.

«За год получено более 650 штрафов. Причем не мелочи. По всему спектру нарушений – от выделенки до превышения более чем на 60 км/ч. Большая часть не оплачена даже», – написал начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин в Facebook.

Он также добавил, что что за десять минут до аварии автомобиль ехал по Дмитровскому шоссе со скоростью 150 километров в час.

ДТП произошло накануне вечером в районе дома 84 по Бутырской улице на севере Москвы. В результате аварии один человек погиб.

Ранее автоэксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему мужчины чаще женщин попадают в ДТП.



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