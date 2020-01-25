Кононенко высмеял противостояние Трампа и Греты Тунберг

Блогер и журналист Максим Кононенко опубликовал юмористический рассказ, посвященный участию президента США Дональда Трампа и 17-летней экоактивистки Греты Тунберг в работе Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ).

Рассказ Кононенко опубликован на его странице в Facebook. История начинается с того, что Трамп приезжает на международный экономический форум в Давос:

«Улыбаясь самому себе, он вошел в кулуары. Как вдруг произошло какое-то неожиданное движение. Президента США оттолкнули в сторону, и по кулуарам пронеслась группа огромных мужчин, скрывавших кого-то между собой. За мужчинами по пятам неслась ощерившаяся камерами и микрофонами толпа репортеров. Сверкали вспышки, щелкали затворы, по кулуарам прокатилось волнение.

— Это че это? – не понял президент США, растерянно оглядываясь на свою свиту.

— Грета Тунберг, – тихо отвечала свита, – Экологическая активистка из Швеции. Нам лучше держаться подальше.

— Ну это же просто хамство какое-то, – ворчал Дональд Трамп, – Ладно, где я сейчас выступаю?

— Простите, господин президент, – разводила руками президентская свита, – Но сейчас не вы выступаете. А… она…

И свита показала туда, где скрылась толпа репортеров.

— Черт знает что такое! – вскричал Трамп, – Я – президент Соединенных Штатов Америки! Я – самый могущественный человек на планете!

Свита бледнела и менялась в лице.

Трамп в гневе проследовал в зал.

Стоявшая за трибуной девочка смерила его ледяным взглядом.

— Вы опоздали! – сказала она металлическим голосом, – Назовите число!

— Число? – переспросил президент, – Ну… триллион.

— Итак, триллион! – торжественно провозгласила девочка, обводя глазами набитый людьми зал, – Вы слышали. Этот человек собирается потратить на экологию триллион!

Дональд Трамп похолодел.

— Деревьев! – в отчаянии выкрикнул он.

— Что – деревьев? – спрашивала девочка, сверля президента глазами.

— Мы готовы посадить триллион деревьев! – торопливо пояснял Трамп, – Ну, чтобы помочь экологии…

— Деревьев?! – возопила девочка, – Вы думали откупиться деревьями?! Вы понимаете, что наш дом все еще в огне? А ваше бездействие раздувает пламя каждый час!!

Трамп оторопел.

— Я думаю, – медленно сказала девочка, – Что торг здесь неуместен!

Стоявшие за спиной девочки неизвестные люди согласно кивали.

Президент США сунул руку в карман, сложил там кукиш, после чего немедленно развернулся и вышел из зала.

— И откажитесь от углеводородного топлива!! – кричала ему вослед девочка, а в зале радостно улюлюкали.

— Бред какой-то, – сердито бормотал президент в кулуарах, – Триллион ей, видите ли… нет, вы слышали?

Свита молчала.

— Значит так, – сказал Дональд Трамп, – У нас там есть список стран, въезд граждан которых в США ограничен.

— Есть такой список, – подтвердили из свиты, – Надо расширить?

— Да, – отвечал Дональд Трамп, – Впишите-ка туда Швецию. Ну и еще для отвода глаз пару стран.

— Швецию?! – ахнула свита, – Швецию-то зачем?!

— На всякий случай, – отвечал Трамп, направляясь к выходу из кулуаров, – А то не дай бог…

Свита молча шла следом».

Напомним, Трамп объявил в Давосе, что Соединенные Штаты присоединятся к глобальной инициативе по высадке на планете 1 трлн деревьев.

Трамп называл Грету Тунберг, которая также участвовала в давосском форуме, «очень сердитой».





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