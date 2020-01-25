Кононенко высмеял противостояние Трампа и Греты Тунберг

Блогер и журналист Максим Кононенко опубликовал юмористический рассказ, посвященный участию президента США Дональда Трампа и 17-летней экоактивистки Греты Тунберг в работе Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ).
Рассказ Кононенко опубликован на его странице в Facebook. История начинается с того, что Трамп приезжает на международный экономический форум в Давос:
«Улыбаясь самому себе, он вошел в кулуары. Как вдруг произошло какое-то неожиданное движение. Президента США оттолкнули в сторону, и по кулуарам пронеслась группа огромных мужчин, скрывавших кого-то между собой. За мужчинами по пятам неслась ощерившаяся камерами и микрофонами толпа репортеров. Сверкали вспышки, щелкали затворы, по кулуарам прокатилось волнение.
— Это че это? – не понял президент США, растерянно оглядываясь на свою свиту.
— Грета Тунберг, – тихо отвечала свита, – Экологическая активистка из Швеции. Нам лучше держаться подальше.
— Ну это же просто хамство какое-то, – ворчал Дональд Трамп, – Ладно, где я сейчас выступаю?
— Простите, господин президент, – разводила руками президентская свита, – Но сейчас не вы выступаете. А… она…
И свита показала туда, где скрылась толпа репортеров.
— Черт знает что такое! – вскричал Трамп, – Я – президент Соединенных Штатов Америки! Я – самый могущественный человек на планете!
Свита бледнела и менялась в лице.
Трамп в гневе проследовал в зал.
Стоявшая за трибуной девочка смерила его ледяным взглядом.
— Вы опоздали! – сказала она металлическим голосом, – Назовите число!
— Число? – переспросил президент, – Ну… триллион.
— Итак, триллион! – торжественно провозгласила девочка, обводя глазами набитый людьми зал, – Вы слышали. Этот человек собирается потратить на экологию триллион!
Дональд Трамп похолодел.
— Деревьев! – в отчаянии выкрикнул он.
— Что – деревьев? – спрашивала девочка, сверля президента глазами.
— Мы готовы посадить триллион деревьев! – торопливо пояснял Трамп, – Ну, чтобы помочь экологии…
— Деревьев?! – возопила девочка, – Вы думали откупиться деревьями?! Вы понимаете, что наш дом все еще в огне? А ваше бездействие раздувает пламя каждый час!!
Трамп оторопел.
— Я думаю, – медленно сказала девочка, – Что торг здесь неуместен!
Стоявшие за спиной девочки неизвестные люди согласно кивали.
Президент США сунул руку в карман, сложил там кукиш, после чего немедленно развернулся и вышел из зала.
— И откажитесь от углеводородного топлива!! – кричала ему вослед девочка, а в зале радостно улюлюкали.
— Бред какой-то, – сердито бормотал президент в кулуарах, – Триллион ей, видите ли… нет, вы слышали?
Свита молчала.
— Значит так, – сказал Дональд Трамп, – У нас там есть список стран, въезд граждан которых в США ограничен.
— Есть такой список, – подтвердили из свиты, – Надо расширить?
— Да, – отвечал Дональд Трамп, – Впишите-ка туда Швецию. Ну и еще для отвода глаз пару стран.
— Швецию?! – ахнула свита, – Швецию-то зачем?!
— На всякий случай, – отвечал Трамп, направляясь к выходу из кулуаров, – А то не дай бог…
Свита молча шла следом».
Напомним, Трамп объявил в Давосе, что Соединенные Штаты присоединятся к глобальной инициативе по высадке на планете 1 трлн деревьев.
Трамп называл Грету Тунберг, которая также участвовала в давосском форуме, «очень сердитой».
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