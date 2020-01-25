Политолог Сергей Наумов: «Полиция должна проверить высказывания в Сети Руслана Соколовского»

Видеоблогер Руслан Соколовский, в 2017 году ставший фигурантом проходившего в Екатеринбурге судебного процесса, в Сети снова допустил высказывания, которые могут оскорблять чувства верующих. Политолог Сергей Наумов считает, что полиция должна проверить публикации скандального блогера.

Эксперт говорит о постах, обнародованных Русланом Соколовским 22-23 января текущего года в аккаунте соцсети «ВКонтакте». Наумов уверен, что блогер «взялся за старое» и снова критикует православие, чем оскорбляет чувства миллионов верующих россиян. В этом случае власти страны и представители правоохранительных органов должны выступить в защиту граждан, проверив публикации на «глумление над ценностями» и негативное влияние на умы подрастающего поколения. Политолог считает, что Соколовский пытается скандальными высказываниями «словить хайп» и таким образом заработать.

Несколько лет назад Руслан Соколовский приобрёл «сомнительную известность», играя в Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге, а также словесно оскорбляя верующих людей. По решению суда блогера признали виновным в разжигании вражды, приговорив к 3,5 годам лишения свободы. Также Соколовский должен был удалить все опубликованные материалы, затрагивающие вопросы веры, информирует информационное агентство LIVE24.

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