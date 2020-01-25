Apple может выпустить iPhone 12 Pro в новом цвете

25.01.2020, 15:30, Разное

Американский технологический гигант Apple в 2020 году может выпустить iPhone 12 Pro в новом цвете. На смену Midnight Green, по информации инсайдеров, с большой вероятностью придёт Navy Blue.
Цвет Midnight Green разработчики Apple впервые применили в iPhone 11 Pro, презентованном осенью минувшего года. Однако в новых моделях его, скорее всего, уже не будет. Так, по данным одного из сетевых инсайдеров, iPhone 12 Pro будет доступен поклонникам «яблочного» бренда с четырьмя цветами корпуса: Gold, Silver, Space Gray и Navy Blue. Некоторые эксперты считают такое решение вполне вероятным, так как именно синий, по версии Pantone, назван самым актуальным цветом текущего года.

На основе данной «утечки» о новом цвете для девайса от купертиновцев, на одном из каналов видеохостинга YouTube продемонстрировали концепт iPhone 12 Pro. Автор, представивший устройство с тёмно-синим корпусом, ранее успешно спрогнозировал цвет актуального на данный момент поколения смартфонов от Apple.



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