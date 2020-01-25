В Киевской области автомобиль с ребенком в салоне упал в реку, мальчик в реанимации

В ночь на 25 января на окраине Ирпеня Киевской области автомобиль Hyundai упал в реку Буча и утонул, сообщает «Информатор».

По информации правоохранителей, водитель Hyundai резко повернул рулем, когда увидел на дороге собаку, машину занесло и она съехала с дороги в воду.

Автомобиль находится в воде.

В салоне, кроме водителя, был девятилетний мальчик. Мужчина выбрался на берег и вытянул ребенка, последний сейчас находится в реанимации, рассказали журналистам в полиции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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