В Киевской области автомобиль с ребенком в салоне упал в реку, мальчик в реанимации

В ночь на 25 января на окраине Ирпеня Киевской области автомобиль Hyundai упал в реку Буча и утонул, сообщает «Информатор».
По информации правоохранителей, водитель Hyundai резко повернул рулем, когда увидел на дороге собаку, машину занесло и она съехала с дороги в воду.
Автомобиль находится в воде.
В салоне, кроме водителя, был девятилетний мальчик. Мужчина выбрался на берег и вытянул ребенка, последний сейчас находится в реанимации, рассказали журналистам в полиции.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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