В аварии под Костромой погибли четыре человека

В одном из районов Костромской области вечером 24 января произошло ДТП. Согласно данным представителей областной администрации, в результате аварии погибли четыре человека.
Примерно в 21:00 по местному времени водитель легкового автомобиля потерял управление над ним на большой скорости, столкнувшись в итоге с припаркованным на обочине лесовозом, стоявшем на «аварийке». В результате столкновения водитель и трое пассажиров получили повреждения, несовместимые с жизнью.
По сведениям местных правоохранителей, возраст погибших составил от 20 до 27 лет. Более того, в момент дорожно-транспортного происшествия, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения, а водитель ранее и вовсе неоднократно задерживался представителям ГИБДД из-за управления автомобилем без прав. На данный момент эксперты продолжают выяснять все причины и детали произошедшего.
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