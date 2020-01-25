Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1». По его мнению, начать можно с крупных городов.
Марат Хуснуллин вошел в новый состав правительства России 21 января. Ранее он занимал должность вице-мэра Москвы и курировал программу реновации.
«Проект реновации необходимо развивать на территории всей страны. Это сложный проект, надо все взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах. Жилье стареет. Всероссийская реновация потребует огромных денег и изменит весь уклад жизни», — отметил он.
Программа реновации предполагает снос старых домов и строительство на их месте новых. Жильцы бывших пятиэтажек получат новые квартиры или денежную компенсацию. В списке под снос в рамках этой программы более 5 тысяч домов в Москве.
Ранее The Insider ранее публиковал «Реконструкция вместо реновации. Скандальная программа мэрии провалилась, но выход есть», в котором объясняется, почему реновация в Москве провалилась.
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