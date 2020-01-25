Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1». По его мнению, начать можно с крупных городов.

Марат Хуснуллин вошел в новый состав правительства России 21 января. Ранее он занимал должность вице-мэра Москвы и курировал программу реновации.

«Проект реновации необходимо развивать на территории всей страны. Это сложный проект, надо все взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах. Жилье стареет. Всероссийская реновация потребует огромных денег и изменит весь уклад жизни», — отметил он.

Программа реновации предполагает снос старых домов и строительство на их месте новых. Жильцы бывших пятиэтажек получат новые квартиры или денежную компенсацию. В списке под снос в рамках этой программы более 5 тысяч домов в Москве.

Ранее The Insider ранее публиковал «Реконструкция вместо реновации. Скандальная программа мэрии провалилась, но выход есть», в котором объясняется, почему реновация в Москве провалилась.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Из-за сбоя в электрооборудовании носителя отменен запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк, ракету сняли со стартового стола, сообщили два источника в ракетно-космической отрасли. «Старт был отменен из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя», – передает ТАСС слова источника. Он не сказал деталей произошедшего. Еще один источник подтвердил отказ в электрике, по его словам, […]