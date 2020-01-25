Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

25.01.2020, 15:23, Новости дня

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1». По его мнению, начать можно с крупных городов.

Марат Хуснуллин вошел в новый состав правительства России 21 января. Ранее он занимал должность вице-мэра Москвы и курировал программу реновации.

«Проект реновации необходимо развивать на территории всей страны. Это сложный проект, надо все взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах. Жилье стареет. Всероссийская реновация потребует огромных денег и изменит весь уклад жизни», — отметил он.

Программа реновации предполагает снос старых домов и строительство на их месте новых. Жильцы бывших пятиэтажек получат новые квартиры или денежную компенсацию. В списке под снос в рамках этой программы более 5 тысяч домов в Москве.

Ранее The Insider ранее публиковал «Реконструкция вместо реновации. Скандальная программа мэрии провалилась, но выход есть», в котором объясняется, почему реновация в Москве провалилась.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Из-за сбоя в электрооборудовании носителя отменен запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк, ракету сняли со стартового стола, сообщили два источника в ракетно-космической отрасли. «Старт был отменен из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя», – передает ТАСС слова источника. Он не сказал деталей произошедшего. Еще один источник подтвердил отказ в электрике, по его словам, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика