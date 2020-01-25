Глава Кубани сравнил гору мусора с Мамаевым курганом, где похоронены герои ВОВ

«Просто растет этот Мамаев курган, и все», – сказал Вениамин Кондратьев на совещании по мусорному полигону.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время совещания по проблеме мусора допустил сравнение горы отходов с памятником Великой Отечественной войны – Мамаевым курганом, где расположен монумент «Родина-мать зовет» и похоронены многие герои ВОВ.

Речь на совещании в Белореченске шла о местном мусорном полигоне, который сильно тревожит жителей.

«И теперь этап, когда мусор просто вываливается. В лучшем случае пересыпается, а в худшем вообще не пересыпается. И просто растет этот Мамаев курган, и все. А потом начинает пахнуть, потом начинает цвести, начинает раздражать жителей», – заявил Кондратьев.

Учитывая, что Мамаев курган это не просто возвышенность, а святыня для тех, кто чтит память героев Великой Отечественной, слова Кондратьева прозвучали по меньшей мере неуместно. Мамаев курган расположен в Волгограде (ранее Сталинград), где шли одни из самых кровопролитных боев страшной войны. На вершине холма стоит пожалуй самый величественный памятник ВОВ – вздымающая меч Родина-мать. Высота фигуры с мечом составляет 85 метров – это один из пяти самых высоких монументов в России.

Холм является местом захоронения свыше 34 тысяч советских воинов. Здесь расположены 37 гранитных надгробий Героев Советского Союза.

Слова губернатора Кубани вызвали в обществе недоумение.

«В год 75-летия Победы, губернатор и патриот Вениамин Кондратьев назвал мусорную гору в Белореченске Мамаевым курганом. Кондратьев или отчаянный циник, или совершенно не знает историю России. Сравнивать это место с мусорной горой — верх глупости и цинизма», – говорится в telegram-канале «Баррель Кондратьева».

Политолог Дмитрий Фетисов считает, что это высказывание может ударить по позициям губернатора, несмотря на его высокий рейтинг. «Сложно считать нормальным человека, который сравнивает свалку с Мамаевым Курганом», – отметил он. Фетисов задался вопросом, обратит ли руководство «Единой России» на слова Кондратьева, попутно вспомнив слова заместителя губернатора «Единой России нет. Она умерла».

«И самый главный вопрос. Хватит ли Кондратьеву мужества извиниться за эти слова? Или весь авторитет Кондратьева направлен только на неугодных журналистов и блогеров?», – написал Фетисов в Telegram.

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