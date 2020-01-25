Пятеро студентов из Китая с подозрением на коронавирус попали в больницу Иркутска

У всех пятерых выявлены симптомы гриппа.
В Иркутске пять человек госпитализированы с подозрением на заражение коронавирусом. Речь идет о китайских студентах, у которых выявлены симптомы гриппа.
Как сообщает «Интерфакс», студенты на каникулы ездили домой, в Китай, после чего не явились в университет.
Точные результаты анализов пациентов будут получены вечером 25 января.
Главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудае рассказал, что к нему обратился ректорат БГУ, так как на занятия не вышли несколько студентов из КНР. Оказалось, что учащиеся заболели два-три дня назад.
Пока известно, что у заболевших выявлен вирус гриппа А — сезонный, обычный, однако чтобы полностью исключить коронавирусную инфекцию, материалы анализов были отправлены в Новосибирск.
Кроме того, с подозрением на неизвестное заболевание был госпитализирован еще один житель Китая, прилетевший в Иркутск из Пекина.
Напомним, что распространение смертельно опасного коронавируса нового типа началось 31 декабря 2019 года. Эпицентром заболевания стал китайский город Ухань, где на местном рынке продавалось мясо экзотических животных, в том числе змей. От них то мутировавший штамм и перешел к человеку.
Ученые уже сделали снимок нового вируса с помощью электронного микроскопа.
Всемирная организация здравоохранения пока не объявила эпидемию, но выпустила рекомендации всем странам, что нужно делать в сложившейся ситуации.
По ситуации на 25 января умер 41 человек, заражены свыше 1300 человек. Вирус зафиксирован и за пределами Китая – в Сингапуре, Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Таиланде, Австралии. Добрался коронавирус также до Франции и США. В России случаи заражения вирусом пока не подтвердились.
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