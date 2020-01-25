Интерактивный семинар для рестораторов, которые хотят зарабатывать в два раза больше.

Продвинь свой бизнес сам! Устал от SMM-щиков, которые тебя «разводят»? Научись разговаривать с клиентами и удвой свои продажи через социальные сети.

Главный редактор портала «Блокнот» Олег Пахолков, известный российский ресторанный критик Олег Назаров и учредитель группы компаний Mushrooms Creative Светлана Соколова проведут интерактивный семинар по SMM «Не боги рестораны продвигают»18-19 февраля в Москве. Они расскажут, как простыми методами добиться больших финансовых результатов.

Вы научитесь работать с клиентской базой ресторанов, производить «денежный» контент для социальных сетей, работать по таргетингу и ретаргетингу, а также узнаете приемы «направленного» хайпа для продвижения заведений. Только полезные советы без «воды» от профессионалов.

Регистрация на семинар по ссылке.

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