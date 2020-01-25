Глава Забайкальского края прочитал рэп для студентов в Татьянин день

25.01.2020, 15:21, Новости дня

Александр Осипов сам написал слова и снялся в клипе.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов необычным способом поздравил студентов с их праздником — Днём студента. Он записал клип, в котором сам прочитал рэп.

В клипе губернатор в костюме, не отрываясь от текущих дел, «зачитывает» поздравления и пожелания. Осипов ходит по кабинету, подписывает документы, продолжая при этом декламировать. В конце он надевает молодёжную кепку и демонстрирует рэперскую распальцовку.

Пресс-секретарь губернатора сообщил, что Осипов сам написал текст, а клип был снят с первого дубля.

«К этому празднику Александр Михайлович очень трепетно относится, всё-таки молодежь — это будущее региона», – приводят его слова СМИ.

Напомним, что президент России Владимир Путин назначил Осипова и.о.губернатора 25 октября 2018 года. Осипов сменил на этом посту Наталью Жданову. В сентябре 2019 года врио победил на выборах, набрав 89,61% голосов.

В марте 2019 года произошел резонансный случай – многодетная мать Ольга Сережина дважды довела главу региона до слез – во время «Прямого разговора» и во время его визита к женщине домой.



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