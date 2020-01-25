В РФ стартовала акция «Блокадный хлеб»

Руководитель дирекции Года памяти и славы Екатерина Круглова сообщила о начале акции «Блокадный хлеб». Она также отметила, что в целом в РФ запланированы более 10 тыс. различных мероприятий, связанных с сохранением исторической памяти.
«Во всех субъектах нашей страны проходят открытые уроки, посвященные акции «Блокадный хлеб», и это событие открывает цикл мероприятий, которые будут проводится в 2020 году», – сказала Круглова, передает ТАСС.
Она уточнила, что один из таких уроков состоялся в Музее Победы на Поклонной горе. «Важным было донести в ходе урока до ребят, какой ценой люди выживали во время Блокады. По сути не столько кусочек хлеба спасал, сколько тот дух, которым обладали ленинградцы», – отметила директор школы №2006 Вера Илюхина, которая провела этот урок.
Ключевым символом акции стал кусочек хлеба весом в 125 грамм – ежедневная минимальная норма во время блокады Ленинграда. Круглова уточнила, что в рамках акции волонтеры в регионах страны раздают информационные материалы о Блокаде Ленинграда. Акция «Блокадный хлеб» продлится с 25 по 27 января.
«Дирекция Года памяти и славы будет проводить 16 федеральных мероприятий, а в общей сложности у нас заявлено по всем субъектам более 10 тыс. мероприятий», – добавила Круглова.
Отмечается, что также запланированы такие крупные проекты, как акция «Сад памяти», в ходе контрой будет высажено около 27 млн деревьев в память о каждом жителе СССР, погибшем в годы Великой Отечественной войны, и «Поезд победы», который проедет от Бреста до Дальнего Востока и обратно.
«В поезде будут находится музейные работники, которые будут рассказывать о Великой Отечественной войне в малых городах», – уточнила Круглова.
Ранее сообщалось, что Главархив Москвы опубликовал уникальные фото блокадного Ленинграда.
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