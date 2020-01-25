Эрдоган прибыл на место землетрясения на востоке Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в провинцию Элязыг на востоке страны, где ранее произошло сильное землетрясение, информирует телеканал NTV.
Самолет Эрдогана приземлился в провинции Элязыг. Ожидается, что он посетит районы спасательных работ, передает РИА «Новости».
Как сообщил источник в администрации Эрдогана, субботняя программа президента в Стамбуле отменена.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.
Позже в Сети появилось видео последствий землетрясения.
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