В Одесской области мужчина принес в банк 200 тыс. грн, потерянных инкассаторами – СМИ

25.01.2020, 15:06, Новости дня

23 января в городе Южном сотрудник коммунального предприятия «Муниципальная стража» в городе Южном Одесской области нашел пакет, в котором было около 200 тыс. грн, сообщает Yuzhny.info.

Как пишет издание, один из инспекторов рассказал, что пакет выпал из машины инкассаторов. Мужчина позвонил в полицию, но там ему «не поверили, а за такую «шутку» припугнули админпротоколом».

Позже, рассмотрев пакет, сотрудник коммунального предприятия увидел там название банка и сдал обнаруженные деньги в одно из местных отделений финучреждения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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