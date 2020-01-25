В Одесской области мужчина принес в банк 200 тыс. грн, потерянных инкассаторами – СМИ

23 января в городе Южном сотрудник коммунального предприятия «Муниципальная стража» в городе Южном Одесской области нашел пакет, в котором было около 200 тыс. грн, сообщает Yuzhny.info.

Как пишет издание, один из инспекторов рассказал, что пакет выпал из машины инкассаторов. Мужчина позвонил в полицию, но там ему «не поверили, а за такую «шутку» припугнули админпротоколом».

Позже, рассмотрев пакет, сотрудник коммунального предприятия увидел там название банка и сдал обнаруженные деньги в одно из местных отделений финучреждения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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