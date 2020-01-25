Huawei выпустит P40 Pro в мятно-зелёном цвете

По словам авторитетного инсайдера Эван Бласс, известного под ником evleaks, у него в распоряжении появились рендеры будущего флагманского смартфона Huawei P40 Pro. Примечательно, что девайс появится в магазинах и в необычной мятно-зелёной расцветке.

Информатор уверяет, что одна из модификаций новинки обязательно обзаведется таким цветом. Стоит напомнить, что ранее представители китайского бренда Huawei заявили о намерении выпустить сразу 3 смартфона P-серии: P40, P40 Pro и P40 Pro Premium. Пожалуй, ключевым различием между устройствами является число камер на задней панели.

Скорее всего, самая дорогая комплектация будет оснащена пятью объективами, а P40 Pro — четырьмя. По предварительной информации, дебютный показ девайсов состоится во Франции уже через 2 месяца.

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