SRF о встрече Меркель и Эрдогана — отношения по расчёту лучше открытой ссоры

На встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Турции Реджепом Эрдоганом было видно, что их разделяет непроходимая пропасть, пишет SRF. Но всё же они продолжают поддерживать отношения по расчёту. Глава ФРГ старалась не злить обидчивого турецкого коллегу, поблагодарила его за помощь с беженцами и пообещала дополнительную финансовую поддержку. Она понимает, что без Анкары не обойтись.

Снимка символичнее не найдешь. Канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Турции Реджепа Эрдогана разделяет непроходимая пропасть. И всё же на сегодняшней встрече они другу друга открыто не критиковали. Взаимная зависимость слишком велика. К тому же Меркель не хочет злить обидчивого Эрдогана, ведь Турция играет ключевую роль в миграционном кризисе, который уже годами мучает Европу.

С первого взгляда может сложиться впечатление, что эта встреча двух людей, которые хорошо сотрудничают друг с другом. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Эрдоган. Но если присмотреться, понимаешь, что это скорее всё-таки отношения по расчёту. Меркель и Эрдоган находятся в одинаковом положении в том, что касается беженцев. На сегодняшний день в Турции проживают три миллиона сирийских беженцев, а вблизи турецкой границы — ещё сотни тысяч беженцев из Идлиба, где недавно шли бои. Если Эрдоган их пропустит, они окажутся в Европе. Меркель это понимает.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Нельзя не отметить заслуги Турции. По численности населения Германия и Турция приблизительно равны. Любой немец может себе представить, какая это большая нагрузка, когда принимаешь у себя 3,5 или даже почти 4 миллиона беженцев. И за это я хочу поблагодарить Турцию от всего сердца.

Беженцы — как те, которых мы видим в кадре — находятся вблизи турецко-сирийской границы. Они пытаются укрыться и найти ночлег в оливковых рощах или развалинах. Турецкая граница сейчас закрыта. ООН пишет о гуманитарной катастрофе вдоль турецкой границы.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Около 400 000 жителей Идлиба бежали к турецкой границе. Сейчас зима, и важно оказать людям помощь.

Эрдоган выступает за создание не территории Сирии зоны безопасности с надёжными постройками для беженцев. Канцлер Меркель заявила, что готова поддержать эту идею, если отдел ООН по помощи беженцам сочтёт её целесообразной. Она также объявила, что наряду с уже обещанными деньгами ЕС может оказать дополнительную финансовую помощь.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Я не исключаю, что помимо двух-трёх миллиардов евро ЕС окажет дополнительную поддержку. Из-за сложившейся в Сирии политической ситуации, в обозримом будущем беженцы не смогут вернуться на родину, а затраты на интеграцию — мы это знаем по собственному опыту — конечно же, никуда не денутся.

Все так или иначе сделали выводы из миграционного кризиса 2015 года. Без сотрудничества с Турцией ничего не получится.

Дата выхода в эфир 24 января 2020 года.

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