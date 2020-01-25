Власти Гонконга объявили повышенный уровень тревоги из-за коронавируса

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм приняла решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с ростом числа заболевших «уханьским» коронавирусом. Об этом сообщает South China Morning Post.

На данный момент в Гонконге зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. По данным Global Times, на территории Китая подтверждено 1355 случаев заражения. На данный момент от вируса скончался 41 человек.

Наивысший уровень тревоги введен уже в 25 китайских провинциях. В рамках мер по защите от распространения коронавируса власти Гонконга также отменили все масштабные мероприятия, в том числе марафон, участниками которого должны были стать 70 тысяч человек.

Как сообщает «МХБ медиа», пятеро студентов госпитализированы в Иркутске с подозрением на коронавирус. В общежитии Байкальского университета проживал житель из Китая, которого госпитализировали ранее с подозрением на коронавирус. Администрация университета официальных комментариев пока не дает.

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