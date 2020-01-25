Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах. Об этом сказано на сайте Кремля.
После декабрьской пресс-конференции Путина корреспондент телеканала «Дождь» обратился к покидающему зал президенту с вопросом о деле Константина Котова. Ответа Путина не было в эфире федеральных каналов, но в эфир «Дождя» он попал:
«Во многих странах гораздо более жесткие меры за нарушения подобного рода. За несанкционированные мероприятия публичные, а к ним относится перекрытие границ, в некоторых странах — до 10 лет лишения свободы. У нас все гораздо мягче, хотя, конечно… Может быть, он делал это неоднократно? Кстати во всех правовых системах за неоднократные нарушения ужесточают и ответственность. Но я тем не менее посмотрю».
В сентябре 2019 года Константин Котов был приговорен к четырем годам колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.
Поводом для уголовного дела стали три вступивших в силу решения суда по нарушению правил проведения митинга. Котова привлекали к административной ответственности 7 марта, 13 мая, 27 июня, 15 июля и 24 июля этого года, а 10 августа он принял участие в несогласованной акции протеста.
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