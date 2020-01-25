Москва отреагировала на высылку двух российских дипломатов из Болгарии

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало решение болгарских властей выдворить из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства РФ в этой стране.

«Никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было», – говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Москва добавила, что рассматривает этот шаг «как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений.

«Оставляем за собой право принять ответные меры», – говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже».

В пятницу посольство РФ сообщило, что Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Болгария внезапно нашла у себя «шпионов из ГРУ».

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