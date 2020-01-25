Москва отреагировала на высылку двух российских дипломатов из Болгарии

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало решение болгарских властей выдворить из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства РФ в этой стране.
«Никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было», – говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Москва добавила, что рассматривает этот шаг «как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений.
«Оставляем за собой право принять ответные меры», – говорится в сообщении.
Напомним, прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже».
В пятницу посольство РФ сообщило, что Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Болгария внезапно нашла у себя «шпионов из ГРУ».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, информирует China Daily. «Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма», – цитирует главу центра Сюй Вэньбо ТАСС. «Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Недорогой кроссовер Hyundai ix35 вновь стал бестселлером марки / 25 ноября
- Суд арестовал предполагаемого охранника обломков MH17 / 18 января
- Названа причина появления зеленого снега под Челябинском / 14 января
- Вопрос дня: К чему приведет смещение Северного магнитного полюса в сторону России? / 24 декабря
- Глава РУСАДА о допинге: В России есть традиции – сначала попасть в историю, а потом из нее героически выгребать / 6 января
- После смерти девушки в отделе полиции Оренбурга начата проверка / 29 ноября
- 48% взрослых украинцев готовы участвовать в акциях протеста – опрос / 18 января
- Нафтогаз поблагодарил США за санкции против «Северного потока – 2» / 31 декабря